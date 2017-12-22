戴謙：水煮青蛙時 中油知道如何跳出來

（中央社記者張榮祥台南22日電）配合國家綠能政策，台灣中油董事長戴謙今天表示，中油已開始規劃，不會等沒油可加時，關起門來吃自己；「當水煮青蛙時，中油知道如何跳出來」。
戴謙今天在台南市北區前鋒路主持加油站開業典禮，這個加油站是中油在綠能加油站轉型上的代表作，擁有空中花園、後花園綠地及鋪設太陽能板。
戴謙指出，中油加油站裝設免治馬桶，是階段性的成果，前鋒路加油站則是中油配合國家政策的佈局，結合國家綠能的改變及非核家園的努力。
他表示，2040年所有車子都要改為電動車，行政院長賴清德也宣示公車全面電動化，這樣的轉變，對中油是非常大的挑戰，中油要改變自己，不能沒油加，就關起門來吃自己。
戴謙更以「水煮青蛙」來形容。他說，水煮青蛙時，中油知道要如何跳出來；若是等水滾時，就跳不出來了。中油民國99年就開始規劃綠能加油站，屏東麟洛及墾丁是最初的2個站，績效很好，如今中油已建置9個綠能加油站。
戴謙表示，中油在全國有661個加油站，其中350個可改建為綠能加油站，中油今年以新台幣4億5000萬元發包改建100個加油站，明年還會增加20個。
戴謙說，改善台灣空污，每個人都有責任，中油配合國家綠能政策，未來可將加油站當成社區核心，家戶太陽能發電，不只家裡用，剩餘的電集中到加油站儲能，讓加油站成為儲能中心，再提供給電動車，所有技術都已成熟。
戴謙也提到他18日參訪日本藤澤的綠能社區，他說，藤澤新建綠能社區裝設太陽能板，作為家中用電來源，剩餘的電就集中到社區，社區空間由社區規劃，把多餘的電再分享給住戶及賣給電力公司，這樣的社區在日本已有模式進行。1061222