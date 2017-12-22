戴謙：水煮青蛙時 中油知道如何跳出來

（中央社記者張榮祥台南22日電）配合國家綠能政策，台灣中油董事長戴謙今天表示，中油已開始規劃，不會等沒油可加時，關起門來吃自己；「當水煮青蛙時，中油知道如何跳出來」。

戴謙今天在台南市北區前鋒路主持加油站開業典禮，這個加油站是中油在綠能加油站轉型上的代表作，擁有空中花園、後花園綠地及鋪設太陽能板。

戴謙指出，中油加油站裝設免治馬桶，是階段性的成果，前鋒路加油站則是中油配合國家政策的佈局，結合國家綠能的改變及非核家園的努力。

他表示，2040年所有車子都要改為電動車，行政院長賴清德也宣示公車全面電動化，這樣的轉變，對中油是非常大的挑戰，中油要改變自己，不能沒油加，就關起門來吃自己。