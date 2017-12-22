趙二呆百年冥誕 無人問創作澎湖開展

（中央社澎湖縣22日電）無論是趙同和也好，或是趙二呆也罷，2個名字都是同一個人，明年將適逢他百歲冥誕，澎湖縣文化局23日起在「二呆藝館」展出珍藏生前作品，重溫二呆的藝術創作。

澎湖縣文化局表示，「二呆藝館」配合二呆百年誕辰，將以詩作「無人問」特展，展出以「船」為主題的藝術創作120幅山水作品，刻畫出一位離鄉背井遊子的心境與寄託。

文化局長鄭嘉薇表示，趙二呆本名趙同和，擁有北平大學法商學院的高學歷，曾任福建三元與林森縣長，民國38年國軍來台，落腳在現今改制新北市的台北縣，46年後復出仕途，58年出任省農工企業總經理，生前投入藝術創作近半世紀，舉凡水墨、書法、素描、西畫、篆刻、雕塑、陶藝、版畫、攝影、詩文等等，其中以水墨、陶藝最為人稱道，並曾多次赴國外巡展，作品並獲得羅馬現代藝術館收藏。