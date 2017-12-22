趙二呆百年冥誕 無人問創作澎湖開展

（中央社澎湖縣22日電）無論是趙同和也好，或是趙二呆也罷，2個名字都是同一個人，明年將適逢他百歲冥誕，澎湖縣文化局23日起在「二呆藝館」展出珍藏生前作品，重溫二呆的藝術創作。
澎湖縣文化局表示，「二呆藝館」配合二呆百年誕辰，將以詩作「無人問」特展，展出以「船」為主題的藝術創作120幅山水作品，刻畫出一位離鄉背井遊子的心境與寄託。
文化局長鄭嘉薇表示，趙二呆本名趙同和，擁有北平大學法商學院的高學歷，曾任福建三元與林森縣長，民國38年國軍來台，落腳在現今改制新北市的台北縣，46年後復出仕途，58年出任省農工企業總經理，生前投入藝術創作近半世紀，舉凡水墨、書法、素描、西畫、篆刻、雕塑、陶藝、版畫、攝影、詩文等等，其中以水墨、陶藝最為人稱道，並曾多次赴國外巡展，作品並獲得羅馬現代藝術館收藏。
趙二呆原本有2位心愛的女兒，在其擔任要職時，意外過世，加上結縭超過半世紀的太太顧振璜也離去，為免觸景傷情，決定遠離台北，74年來到澎湖海島定居，二呆藝館內的夫婦銅雕，可見夫婦二人鶼鰈情深。
澎湖文化局當時特別提供土地興建故居，命名為「藝奴居」並將生前的所有藝術創作1500多件，全數捐贈給澎湖縣政府，二呆藝館成為專屬的珍藏展館，到後來改名為「二呆藝館」來紀念，連藝館前闢的道路也以二呆的名字，命名為「同和路」，可見地方對這位藝術家的重視。
趙二呆在二呆藝館前後，以「馬公」之名，泥塑有一匹「馬」和一座「公」的自雕像，最為特別，另外有「1至10」墨寶中的「一念、二得、三餘、四獨、五知、六都、七莫、八自、九無、十不」格言，意義深遠，目前都留存在二呆館璧的石雕上，更是精典。
趙二呆生於民國7年1月31日，84年2月13日在藝奴居內於睡夢中過世，享年79歲，明年適逢百歲誕辰，文化局將自23日起在二呆藝館展出「無人問」藝術創作山水作品。1061222