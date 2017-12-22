王炳忠告檢調 瀆職侵入住宅妨害自由

陳麗玲還表示，若是事後用印，問題更大，相關資料顯示搜索票上是法官私人印章而非職章，非常奇怪，「不知道北檢是不是向來的搜索票，都是不由法官簽名，只留一顆印章隨便蓋。」

針對台北地方法院回應，北院核發的搜索票都蓋有機關印鑑及法官印鑑章，而且簽名與用印有相同效力。陳麗玲則說，從直播畫面看不到用印，若對是否用印或對直播畫面有疑義，要求送國際鑑定單位鑑定。

王炳忠委任律師陳麗玲表示，依刑事訴訟法規定，搜索票應由法官簽名，但當天搜索票上沒有任何簽名的跡證，搜索當屬違法。

（中央社記者蕭博文台北22日電）新黨發言人王炳忠今天赴台北地檢署，控告北檢、調查局辦案人員違法搜索，涉嫌瀆職、侵入住宅、妨害自由等罪，隨後轉往高檢署請求移轉管轄。

陳麗玲另外指控，辦案人員依法只能查扣電磁紀錄，但王炳忠的手提電腦、手機、iPad都被扣走，調查局事過3天也沒發還，已違反刑事訴訟法規定。

陳麗玲還說，調查局人員不能用人身強制的方法，對待一個並不是被告也不是犯罪嫌疑人的證人，用鎖喉的強制力方式讓他上車。

王炳忠說，檢調違法犯行是在北檢檢察官指揮下執行，北檢主任檢察官還召開記者會聲明並無違法，因此由北檢偵辦違法搜索案，難杜社會悠悠之口，向台灣高等法院檢察署聲請移轉管轄。1061222