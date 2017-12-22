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中央社

曼谷台灣電影展將登場 台泰作品交流

中央社2017/12/22 14:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者劉得倉曼谷22日專電）為增進台灣與泰國文化交流和友誼，駐泰國代表處將在明年1月17-23日於EmQuartier百貨電影院舉辦曼谷2018台灣電影展，精選8部台灣作品和2部泰國電影放映。

由中華民國駐泰國經濟文化辦事處舉辦的台灣電影展，將以台灣電影「只要我長大」擔任首映片，並挑選出「上岸的魚」、「強尼凱克」、「青田街一號」、「白蟻－慾望謎網」、泰國明星參演的喜劇片「一路順風」和紀錄片「四十年」等具有代表性的最新台灣電影作品。

除了上述新片之外，本次影展特別介紹楊德昌1991年導演的「牯嶺街少年殺人事件」，這部片重新拷貝，片長4小時，是導演童年真實經驗的啟發，描述60年代台灣青少年的生活，是兩個黑道間對立的故事。

除了台灣電影之外，還有泰國紀錄片「當光影不再」（Phantom of Illumination），是知名導演瓦塔納蓬（Wattanapume Laisuwanchai）的作品 ，描述泰國電影院的消失，電影放映師失去了價值，這部紀錄片在丹麥首都哥本哈根紀錄片影展獲獎，並獲選參加新加坡電影展，Salaya國際紀錄片影展及台北電影展。

泰國在1984年拍的不朽影片「The Story of Nampu」，則是根據真實故事改編的劇本；這部片反映出社會問題，是當年參加奧斯卡金像獎的代表作。

曼谷2018台灣電影展於2018年1月17至23日在曼谷EmQuartier百貨內的Quartier CineArt電影院舉行，影展票價每片160泰銖（約新台幣152元），牯嶺街少年殺人事件因片長原因，票價調整為250泰銖，每片皆有英、泰文字幕。1061222

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