曼谷台灣電影展將登場 台泰作品交流

（中央社記者劉得倉曼谷22日專電）為增進台灣與泰國文化交流和友誼，駐泰國代表處將在明年1月17-23日於EmQuartier百貨電影院舉辦曼谷2018台灣電影展，精選8部台灣作品和2部泰國電影放映。

由中華民國駐泰國經濟文化辦事處舉辦的台灣電影展，將以台灣電影「只要我長大」擔任首映片，並挑選出「上岸的魚」、「強尼凱克」、「青田街一號」、「白蟻－慾望謎網」、泰國明星參演的喜劇片「一路順風」和紀錄片「四十年」等具有代表性的最新台灣電影作品。

除了上述新片之外，本次影展特別介紹楊德昌1991年導演的「牯嶺街少年殺人事件」，這部片重新拷貝，片長4小時，是導演童年真實經驗的啟發，描述60年代台灣青少年的生活，是兩個黑道間對立的故事。