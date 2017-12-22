NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

陳偉殷：107年開季沒問題 預計1月初返美

中央社2017/12/22 14:32
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者黃巧雯桃園22日電）前洋基隊長基特接手馬林魚隊後，接連出清大咖球星，旅美邁阿密馬林魚隊台灣投手陳偉殷今天說，不會造成明年投球壓力，並自認明年開季不會有問題，預計1月初返美。

台北市職業棒球員職業工會今天在桃園大溪高爾夫球場舉辦職棒球員工會高爾夫公益賽暨公益拍賣晚宴，陳偉殷也現身與會。

基特（Derek Jeter）團隊10月買下馬林魚隊，為進行球隊重建以及縮減團隊薪資，除了將國聯MVP史丹頓（Giancarlo Stanton）交易到洋基外，還送走高登（Dee Gordon）、歐蘇納（Marcell Ozuna）等球員。

儘管陳偉殷還未與基特碰面，但對於明年投球是否會感到壓力，陳偉殷認為「不會」，並強調最糟糕狀況已經遇到，先保持健康最重要，比賽就按照自己節奏下去投。

陳偉殷今年因手肘傷勢，球季提早休兵，對於是否能趕上明年開季，他認為「基本上開季不會有問題，只是看球隊怎麼去調整」，預計明年1月初返美，將前往加州自主訓練。

對於馬林魚隊不少大咖球星被交易至其他球隊，陳偉殷表示，每年都會遇到，只是沒想到主力會換這麼多，儘管對歐蘇納被交易感到可惜，但他坦言還是要慢慢適應球隊新的氣氛。1061222

國寶畫家王攀元辭世 享嵩...宏碁合資公司StarVR攻...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan