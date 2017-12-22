陳偉殷：107年開季沒問題 預計1月初返美

基特（Derek Jeter）團隊10月買下馬林魚隊，為進行球隊重建以及縮減團隊薪資，除了將國聯MVP史丹頓（Giancarlo Stanton）交易到洋基外，還送走高登（Dee Gordon）、歐蘇納（Marcell Ozuna）等球員。

台北市職業棒球員職業工會今天在桃園大溪高爾夫球場舉辦職棒球員工會高爾夫公益賽暨公益拍賣晚宴，陳偉殷也現身與會。

（中央社記者黃巧雯桃園22日電）前洋基隊長基特接手馬林魚隊後，接連出清大咖球星，旅美邁阿密馬林魚隊台灣投手陳偉殷今天說，不會造成明年投球壓力，並自認明年開季不會有問題，預計1月初返美。

儘管陳偉殷還未與基特碰面，但對於明年投球是否會感到壓力，陳偉殷認為「不會」，並強調最糟糕狀況已經遇到，先保持健康最重要，比賽就按照自己節奏下去投。

陳偉殷今年因手肘傷勢，球季提早休兵，對於是否能趕上明年開季，他認為「基本上開季不會有問題，只是看球隊怎麼去調整」，預計明年1月初返美，將前往加州自主訓練。

對於馬林魚隊不少大咖球星被交易至其他球隊，陳偉殷表示，每年都會遇到，只是沒想到主力會換這麼多，儘管對歐蘇納被交易感到可惜，但他坦言還是要慢慢適應球隊新的氣氛。1061222