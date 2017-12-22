宏碁合資公司StarVR攻日 攜手SEGA娛樂

在推出初期，日本民眾將可體驗虛擬實境遊戲JohnWick Chronicles以及The Mummy Prodigium Strike，並將持續推出更多VR體驗。

由宏碁與瑞典商Starbreeze AB合資於台灣設立的StarVR今天發布新聞稿指出，StarVR將協助SEGA娛樂（SEGA Entertainment）在2018年3月前於3個SEGA遊戲中心據點打造StarVR虛擬實境體驗，並在2018年底於超過10個據點完成設置。

SEGA娛樂公司資深副總裁川口範、StarVR公司營運長林家和等人今天共同於東京新宿歌舞伎町的旗艦SEGA遊戲中心，為首座StarVR虛擬實境遊樂場體驗揭幕，並自22日起開放民眾體驗，票價為1200日圓（約新台幣317元）。

川口範表示，為延續提供日本最佳遊樂場體驗的使命，SEGA娛樂將在SEGA遊戲中心引進世界級的StarVR虛擬實境體驗，運用StarVR領先產業的顯示技術、沉浸式體感與高質感遊戲內容，提升並重新定義遊樂場娛樂體驗。

在日本擁有近200家據點的SEGA遊戲中心是日本連鎖遊樂場領導品牌，由SEGA娛樂公司管理與營運，提供各式大型娛樂機台，包括選物販賣機、音樂遊戲機、大型電玩遊戲機台，在部分門市甚至提供服裝出租的相片貼紙機台。

StarVR頭戴式顯示器是一款專為企業及商用娛樂市場打造的虛擬實境顯示器，搭載5K超高解析度及210度廣視角，提供優於家用虛擬實境裝置的體驗。1061222