穿越上古神話《蠻荒戰神》　洪荒之境原畫首曝

2017年度神話題材重磅力作，Nicegame代理網頁遊戲《蠻荒戰神》將在近期內上線，今日將洪荒之境3D原畫首曝，唯美異界仙境，炫酷技能特效，帶你走進一個充滿魔幻的修仙世界！快踏上新的冒險之旅，縱覽異界三千奇景！

隨著魔族的入侵，原本美麗的不周山谷已經變成了一片人間煉獄。《蠻荒戰神》採用U3D引擎開發，高清3D建模的人物場景，呈現出360度無懈可擊的夢幻畫面，大量動態場景的加入，為你帶來極致的視覺享受，不周山谷中流動的火山岩漿，讓人彷彿穿越回上古洪荒戰場，深入無盡火海，消滅魔族大軍！