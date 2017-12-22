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穿越上古神話《蠻荒戰神》　洪荒之境原畫首曝

遊戲特輯2017/12/22 14:49
▲穿越上古神話《蠻荒戰神》洪荒之境原畫首曝。（圖／公關照片）
▲穿越上古神話《蠻荒戰神》洪荒之境原畫首曝。（圖／公關照片）

2017年度神話題材重磅力作，Nicegame代理網頁遊戲《蠻荒戰神》將在近期內上線，今日將洪荒之境3D原畫首曝，唯美異界仙境，炫酷技能特效，帶你走進一個充滿魔幻的修仙世界！快踏上新的冒險之旅，縱覽異界三千奇景！

隨著魔族的入侵，原本美麗的不周山谷已經變成了一片人間煉獄。《蠻荒戰神》採用U3D引擎開發，高清3D建模的人物場景，呈現出360度無懈可擊的夢幻畫面，大量動態場景的加入，為你帶來極致的視覺享受，不周山谷中流動的火山岩漿，讓人彷彿穿越回上古洪荒戰場，深入無盡火海，消滅魔族大軍！

當你成長到45級以上時，就能出發前往雷澤幻境，那裡有洪荒大陸上最多的奇花異草，還有迷踪蝶等神奇生物，迷霧森林中寧靜的表像下卻隱藏著重重危機，說不定下一秒就會遇上野圖BOSS。還有唯美如夢幻仙境的地皇城，陰森恐怖的幽冥古墓，更多未知祕境等你來發現。

通過3D建模，你將在《蠻荒戰神》中感受到前所未有的技能特效，四大職業覺醒戰鬥技能，通過按鍵任意組合搭配，釋放技能連招，華麗炫酷招式，超爽連擊必殺，無論是單挑BOSS還是群虐小怪，都能讓你盡情秀操作，體驗暢爽的戰鬥快感。

穿越上古時代，再歷神話之戰！《蠻荒戰神》將在近期內上線，3D戰鬥場景讓你重回洪荒時代，炫酷技能特效滿足你的戰鬥幻想，快加入洪荒世界，成就自己從凡人走向修真巔峰的不朽傳奇！

本文或戲雋科技授權 轉載自NiceGame官網

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《蠻荒戰神》遊戲連結：

http://nownews.nicegame.com.tw/game/detail/mhzs

《Nicegame》官方網站：http://www.nicegame.com.tw

《Nicegame》官方粉絲團：https://www.facebook.com/Nicegame.tw/?ref=ts&fref=ts

關鍵字蠻荒戰神nicegame
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