低薪看不到未來 厭世代被迫擁抱小確幸

從「下流老人」、「窮忙」、「下一個家在何方」、「貧困世代」，書市頻頻出現談論貧窮現象的議題書，然多為外來翻譯書。今年台灣有了「做工的人」，作者林立青從營造業工地現場的視角書寫，直陳基層勞工勞務繁重、危險卻低薪的情況，至今賣超4萬本。

「原本設定談青年貧窮，但發現這個詞講得太頻繁，大家已聽到無感。」吳承紘說：「調查採訪過程發現，少子化、勞工環境惡劣，問題可追溯到上一代，而青年貧窮，是世代問題。」

（中央社記者羅苑韶台北22日電）新聞工作者吳承紘稱1990年代前後出生的青年為「厭世代」，他們普遍面對低薪、貧窮與看不見的未來，摒棄上一代愛拚才會贏的邏輯，自覺無力改變結構性問題，躲進自己的小確幸。

吳承紘21日晚邀林立青出席「厭世代」新書分享會，林立青從基層傳統產業的經驗指出，理解越多，所知道的結構性問題就越多。而察覺到不對，但又無力改變，是厭世代的普遍感受。

吳承紘在厭世代書中談到，厭世代不再以工作為第一優先，這是他們與上個世代最大的差別。特別在普遍低薪的環境，他們不再為換取職場上的報酬，犧牲個人健康和時間。但往往被上一代解讀為「不努力」、「不切實際」或「不求上進」。

長輩常常視年輕人追求小確幸是墮落、不求上進的象徵，但是看在生於1970年代的吳承紘眼裡，年輕人落入低薪的工作環境，在經濟壓力下過著被錢追著跑的日子，看不見自己的未來，甚至落入貧流層再也無法向上流動，「小確幸是他們唯一能獲得短暫快樂的時刻」。

「厭世代」書中列出月薪25000元到48000元，居住在台北、桃園、台中、台南、高雄等地青年的每月收支表，詳列房租／貸款、水電瓦斯、三餐、汽（機）車支出、通勤、個人用品、娛樂、孝親費，呈現出日常生活、經常困窘的情況。

吳承紘表示，不少長輩看到書裡這些收支圖表後，才理解他們自己子女的處境。

吳承紘說：「希望本書能讓彼此不理解的兩代人相互了解後，採取行動。」

他進一步指出，世代間不理解造成誤會，進一步撕裂世代、醞釀衝突，是目前厭世代碰到一切困境的源頭。而世代之間如沒法相互理解，絕對無法解決厭世代的困局。

「等候長輩釋出資源，讓你有舞台之前，做讓你自己快樂的事。」他對厭世代年輕人這樣建言。1061222