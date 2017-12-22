葉俊榮：即刻撤換辜嚴倬雲 限10日內改選

內政部新聞稿指出，去年迄今，已14度發函請婦聯會，要求提供勞軍捐相關資料、說明勞軍捐用途、是否有餘款及其流向，以釐清相關疑義，期間雖然一度獲得辜嚴倬雲口頭同意配合，但仍未提供。婦聯會79年登記為政治團體時的資產到底有多少，如何而來，婦聯會也無法清楚說明，顯見婦聯會並無面對問題的誠意。

（中央社記者顧荃、劉麗榮台北22日電）內政部長葉俊榮今天召開記者會宣布，婦聯會回覆決定不簽定行政契約，他即刻簽署撤免婦聯會主任委員辜嚴倬雲與副主委葉金鳳職務的文件，婦聯會10日內應改選。

內政部說，婦聯會今年7月24日發函同意依內政部所提三原則，將新台幣312億元捐國庫做公益，與社福基金會合併轉型，相關基金會董事代表包含1/3政府代表、1/3社會公正人士，落實公共監督。

內政部表示，在行政協商期間，雖然曾感受到婦聯會對歷史的理解及願意協商解決的善意，但婦聯會一再反覆拖延，最終漠視內部民主程序，採取辜嚴倬雲一人決定的寡頭決策，今天回復內政部，堅持政府不得對相關基金會進行公共監督，決定不簽定行政契約，內政部對此表示遺憾。

內政部說，婦聯會不但違背協商三原則，也曝露其組織封閉、運作機制隱晦、決策反覆，無法符合社會脈動與時代需求嚴重問題。內政部做為人民團體主管機關，不能對於這種隱晦封閉的人民團體，坐擁龐大的公共資產視而不見，且持續消極不作為。

內政部說，葉俊榮已即刻批核相關文件，撤免婦聯會正副主任委員職務，並限期改選，處分函已於今天中午派員送達婦聯會，於送達時即時生效。1061222