台股盤後－電子三雄攜手曬冬陽 金融拉尾站穩1050

台股今 (22) 日電子權值股台積電、鴻海及大立光同步演出反彈走勢，被動元件也強勢吸金，推升指數全場均在平盤之上，尾盤金融股甩尾，推升指數漲幅擴大，終場上漲 48.3 點，以 10537.27 點作收，成交值 910.11 億元。周線上漲 45.83 點，K 線已連 2 紅。

櫃買市場則是開高震盪收小紅，終場上漲 0.41 點，以 147.47 點作收，成交值 333.64 億元。周線上漲 1.87 點，K 線連 2 紅。

台股今日類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是水泥股，達 1.4%，造紙、玻陶漲幅也超過 1%，生醫、鋼鐵、汽車、光電、電腦設備、半導體、觀光、建材營造、貿易百貨、化學生醫、金融、其他電子、通信網路、食品、紡纖、化學、電子通路、塑膠、資訊服務、航運、橡膠等也均收紅。