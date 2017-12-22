內政部開鍘：無法忍受「隱晦封閉」的婦聯會

內政部指出，「勞軍捐」是因應國家動員戡亂需求，於民國44年到78年間由婦聯會及中華民國軍人之友社共同發起向社會勸募。其中外匯附徵部分，由銀行辦理進出口貿易商及生產事業進口結匯時直接按比例附徵。根據不當黨產處理委員會調查報告指出，總額約新台幣965億元。

內政部22日撤換婦聯會主委辜嚴倬雲和副主委葉金鳳的職務，表示無法對這種「隱晦封閉」的人民團體，坐擁龐大公共資產視而不見，並譴責婦聯會持續消極不作為，部長葉俊榮已經批核文件撤免正副主委職務，下令限期改選。

內政部表示，基於勞軍捐來自民間，內政部自去（105）年起迄今，已14度發函請婦聯會提供相關資料，以說明勞軍捐的用途、是否有餘款及其流向，但婦聯會始終不提供。

內政部指出，且婦聯會在勞軍捐爭議成為社會關注議題後，竟然先與民國39年成立的「中華婦女反共抗俄聯合會」切割，聲稱現在的婦聯會，跟「中華婦女反共抗俄聯合會」是兩個獨立的團體，直到內政部提出79年婦聯會決議依當時新修正的「動員戡亂時期人民團體法」改登記為政治團體的會員代表大會紀錄，婦聯會才閉口不談。

內政部譴責婦聯會無意解決，只一再表示是主委辜嚴倬雲理財有道，才讓婦聯會的資產「爆增」到現在的384億元，從不對本金來源說明，因此內政部決定開鍘。