幼兒A肝疫苗 107年元旦如期開打

立委林靜儀日前在立法院質詢時，除了質疑A肝疫苗的效益，也批評A肝疫苗未列在兒童常規疫苗接種處置費補助作業計畫中，醫師恐無法申請處置費，要求暫緩。

幼兒染A肝可能傳染成人，造成急性肝炎或猛爆性肝炎，也可能導致社區流行，衛生福利部疾病管制署獲民間團體捐贈疫苗，原訂明年元旦起開放民國106年元旦以後出生且年滿12個月幼兒公費施打A肝疫苗。

（中央社記者張茗喧台北22日電）原訂明年開打幼兒A肝疫苗，因未給付處置費，遭立委要求暫緩。衛福部長陳時中今天拍板，未來0到6歲兒童的20劑常規疫苗，都會給付每劑100元處置費，明年元旦將如期開放接種。

疾管署副署長羅一鈞今天受訪時表示，根據現行規定，1歲以下幼童需接種的常規疫苗共有11劑，醫療院所可依規定請領每診次100元的接種處置費，共給付7診次、700元的處置費用；1歲以上則需施打9針次的常規疫苗，但均未補助任何費用。

羅一鈞說，衛福部長陳時中今天上午與台灣兒科醫學會開會討論此事，決議未來所有0到6歲兒童需接種的20劑常規疫苗，將給付每劑新台幣100元的接種處置費，簡單來說，一名孩童從出生至6歲若如期施打所有疫苗，醫療院所將可申請2000元處置費，因此經費也將從現行1.4億元提高到4億元。

陳時中表示，之所以決定將處置費從診次計費改以針次計費，是考慮到疫苗在保存、運送等費用，未來也會考慮調整山地、偏鄉、離島等地區的給付，避免因不斷電系統、冰箱、毀損賠償等開銷，讓醫師吃虧。

羅一鈞指出，這項計畫將送行政院核定後實施，最快明年元旦起施打的醫療院所都能獲得給付，將由疫苗基金先行支應，強調衛福部已經拿出最大誠意，不會讓基層醫師覺得做功德。

對於立委質疑的A肝疫苗效益，疾管署在20日的專家會議中也提出公共衛生效益評估報告，現場專家及兒科醫學會專家均認為預防A肝對於兒童及成人都很重要，預計明年元旦將如期開放接種。

不過，羅一鈞指出，由於部分合作院所地點較偏遠，或因運送時程影響，建議要趕在元旦當天帶孩子接種的民眾，出發前最好先打電話詢問院所是否有疫苗，才不會白跑一趟。1061222