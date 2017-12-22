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中央社

印度學者：台印應加強政治戰略來往

中央社2017/12/22 14:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里22日專電）印度學者近日撰文指出，在印度洋太平洋戰略架構背景下，台印應找到共同利基，加強政治與戰略的來往勢在必行。

金德爾大學（OP Jindal Global University）國際事務學院資深研究員曼尼（Tridivesh Singh Maini）與國際與商業研究員薩吉迪瓦（Sandeep Sachdeva），20日在歐洲「現代外交」（Modern Diplomacy）網站上共同撰文，提出上述建議。

文章首先指出，印度與台灣14日簽署推動產業合作備忘錄，將在設計、製造、研發和售後服務等領域建立制度化合作；台印間的貿易額在2016年達50億美元，較2001年成長5倍，且今年雙邊貿易已達47億元，超過百家台企在印度投資，響應印度政府的「來印度製造」（Make in India）政策。

作者指出，當印度透過「東進」（Act East）政策加強與東亞和東南亞國家關係之際，台灣也推動新南向政策加深與印度等國的經貿連結，台印在農業合作及航空運輸等領域已簽署合作協定。

文章指出，新南向政策不僅在台印雙邊貿易與投資展現成果，也促成觀光與學生交流；而印度地方政府的參與，可望為台印關係發揮重要助力。

文章認為，台灣的新南向政策與印度的東進政策有共同點，可互相裨益，發揮協同綜效。台灣對參與印太架構也表達高度興趣，副總統陳建仁曾在一場國際研討會上表示，期待透過新南向政策為台灣區域角色定位，與印太國家有更多合作與經貿交流。

這篇文章強調，印度應注意與台灣的互動不應被動回應，也不應從中國角度看待與台灣的戰略連結。同樣地，北京不該指導新德里與台北的交往，尤其是中國長期漠視來自巴基斯坦的恐怖主義威脅。

文章指出，台印關係不僅要透過企業、學術界、地方政府和公民團體等更多參與，加深雙方經貿合作及人際交流，在印太架構的背景下，雙方更應找到共同利基點，並在台灣的新南向政策與印度東進政策中找到協同綜效。

文章最後強調，台印儘管在經濟領域跨出一大步，加強在政治與戰略來往更是勢在必行。身為負責任的國際社會一員，印度當然無需挑釁中國，但在印太架構下的角色，不應受北京指揮。1061222

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