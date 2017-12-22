加泰獨派勝選 普伊格蒙特扳回一城

（中央社巴塞隆納21日綜合外電報導）流亡比利時的加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（CarlesPuigdemont）領導的分離主義陣營在昨天重要的選舉中獲得勝利，為他的獨立大業扳回一城。
法新社報導，普伊格蒙特在布魯塞爾告訴支持者說：「西班牙政府已經被打敗了。」他所屬的「全力為加泰隆尼亞」黨（Together for Catalonia）超乎預期，成為加泰隆尼亞區域選舉史上，分離主義政黨得票最多的一次，領先左翼共和黨（ERC）。
然而，支持統一的「公民黨」（Ciudadanos）還是贏得最多席次，普伊格蒙特在共和黨、極左「人民團結候選人黨」（CUP）支持下，也許可以重新拿回大權。加泰隆尼亞議會共135席，這3個分離主義政黨共拿下70席。
不過目前情勢還不明朗，普伊格蒙特是否會從比利時的自我流亡歸國，且如果他沒回國要如何執政，仍沒答案。
普伊格蒙特自孩童時期的就夢想著，加泰隆尼亞有一天可以自西班牙獨立。
普伊格蒙特對某些人來說是個夢想家，對另外一些人來說則是投機的民粹主義者。他自10月27日加泰隆尼亞自治區議會宣告獨立之後，逃到比利時。
議會宣告獨立之後，西班牙政府收回加泰隆尼亞自治權，解散普伊格蒙特領導的自治區政府及議會。
司法部門同時針對若干分離主義運動的領導人展開調查，普伊格蒙特如果回到西班牙可能面臨逮捕，他在西班牙因為叛亂、煽動、濫用公款等罪名遭到通緝。
不過這些都沒阻止普伊格蒙特在這次議會選舉中爭取自治區主席大位。面對如此不可能的任務，54歲的前新聞工作者普伊格蒙特頭頂著蓬鬆的招牌髮型，只能靠著視訊連線鼓舞支持者。
雖然目前不清楚他要如何就職，但他曾矢言一旦贏得勝利就要回到加泰隆尼亞。（譯者：中央社林宏翰）1061222