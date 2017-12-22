加泰獨派勝選 普伊格蒙特扳回一城

（中央社巴塞隆納21日綜合外電報導）流亡比利時的加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（CarlesPuigdemont）領導的分離主義陣營在昨天重要的選舉中獲得勝利，為他的獨立大業扳回一城。

法新社報導，普伊格蒙特在布魯塞爾告訴支持者說：「西班牙政府已經被打敗了。」他所屬的「全力為加泰隆尼亞」黨（Together for Catalonia）超乎預期，成為加泰隆尼亞區域選舉史上，分離主義政黨得票最多的一次，領先左翼共和黨（ERC）。

然而，支持統一的「公民黨」（Ciudadanos）還是贏得最多席次，普伊格蒙特在共和黨、極左「人民團結候選人黨」（CUP）支持下，也許可以重新拿回大權。加泰隆尼亞議會共135席，這3個分離主義政黨共拿下70席。