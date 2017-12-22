特教生捐發票贈弱勢 助寒士吃飽過好年

曾錦美表示，此次尾牙宴預計要募集新台幣1億多元，目前僅募集兩成左右，盼各界認助尾牙宴每桌5000元，以及每人500元的急難救助金紅包，幫助寒士平安過好年。

創世基金會新竹分院院長曾錦美受訪指出，由創世、華山、人安基金會策略聯盟辦理的「植物人雙軌服務暨第28屆寒士吃飽30-寒士、街友暨獨居長輩、待拉單媽尾牙」活動，將在107年2月4日全台16處同步辦理3600多桌的尾牙宴。

（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市載熙國小特教班學童化身小天使，除了募集發票做愛心，也將義賣所得捐給創世基金會，將經費投入第28屆寒士吃飽30活動中，幫助弱勢在歲末能有一頓溫飽，迎接新的一年。

曾錦美說，此次接受載熙國小特教班學生的捐助，包括677張發票及義賣所得1440元，特教班學童的無私付出令人感動，也盼藉由小天使們的號召，邀請更多民眾支持，助弱勢於歲末有一頓溫飽。

載熙國小輔導主任劉玫君受訪表示，為了讓特教班學生能快樂學習，同時也能付出自己的心力、幫助他人，在老師的鼓勵與帶領下，一起投入公益，從中體認到「手心向下」的快樂。

劉玫君說，特教班學生的理解力或許沒有像一般學生那麼好，無法提供社福團體很多支持，但希望藉由募發票、義賣等簡單活動，在他們心中植入觀念，相信社會將增添一份美好。

載熙國小特教班導師宋啟瑞表示，這次配合課程內容，告訴孩童「當自己有能力時，也能幫助需要的人」。於是透過義賣活動以及募集發票，累積後捐給創世基金會，可從學童的表情得知，他們在幫助別人之後充滿喜悅與成就感。

創世基金會新竹分會與載熙國小今天共同舉辦記者會，特教班學生代表捐出募集得來的發票與義賣所得，由曾錦美代表接受，特教班學生們也一起在「我支持第28屆寒士吃飽30」海報上蓋手印，希望用實際行動幫助寒士、溫暖社會。1061222