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聖誕老公公奉上「百歲美人茶」　石碇分館耶誕飄茶香

記者陳志仁／新北報導2017/12/22 15:30
▲60歲長者化身為聖誕老公公，為大家一一奉茶、送好書，茶香伴書香，石碇分館耶誕飄茶香。（圖／記者陳志仁攝，2017.12.22）
▲60歲長者化身為聖誕老公公，為大家一一奉茶、送好書，茶香伴書香，石碇分館耶誕飄茶香。（圖／記者陳志仁攝，2017.12.22）

新北市立圖書館限定，聖誕老公公陪你過有台味的特色耶誕節！新北市立圖書館石碇分館今（22）日舉辦聖誕節「閱茶心」同樂會，學員們不是在歐式建築裡，而是在古色古香的吊腳樓式的逢春茶莊，提前過臺灣風味的聖誕節。

新北市立圖書館石碇分館突發奇想，想為這個耶誕節舉辦一個不一樣的耶誕活動，因此選在今日舉辦聖誕節「閱茶心」的同樂會，但不是在圖書館，而是帶著一群學員及讀者們，在石碇區具有古老風味的吊腳樓茶館舉辦；此外，還展示「茶文化」系列的圖書，將書香帶至逢春茶莊。

60歲長者化身為聖誕老公公，為大家一一奉茶、送好書，學員及讀者們一邊喝著捧著石碇百歲製茶師「煙伯」親手製做的東方美人茶，手裡一邊翻著自己閱讀的茶文化書籍，在充滿書香與茶香的台味建築中，享受溫馨閱讀時光，度過暖呼呼又別具特色的耶誕節。

學員林寧寧開心的表示，「在具有特色的吊腳樓茶館，看自己喜歡的書，還有裝扮成聖誕老公公的60歲長者來為我奉茶，又喝到百歲人瑞的手工美人茶，將東西方特色文化結合，是第一次很特別的閱讀體驗活動！」此外，活動不僅豐富讀者的心靈，同時也暖了讀者的胃。

新北市立圖書館總館也於12月23日至12月25日的期間，舉辦借書贈送耶誕卡的活動，凡借滿五冊就贈送精美的賀年卡一張，讓自己親手寫下具有溫度的卡片，為自己珍愛的人，傳遞一分暖暖的情感與祝福吧！數量有限，歡迎民眾前來參加，詳情請至新北市立圖書館的網站查詢。

關鍵字新北市立圖書館聖誕老公公吊腳樓石碇區耶誕卡東方美人茶煙伯
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