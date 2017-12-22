聖誕老公公奉上「百歲美人茶」　石碇分館耶誕飄茶香

新北市立圖書館限定，聖誕老公公陪你過有台味的特色耶誕節！新北市立圖書館石碇分館今（22）日舉辦聖誕節「閱茶心」同樂會，學員們不是在歐式建築裡，而是在古色古香的吊腳樓式的逢春茶莊，提前過臺灣風味的聖誕節。
新北市立圖書館石碇分館突發奇想，想為這個耶誕節舉辦一個不一樣的耶誕活動，因此選在今日舉辦聖誕節「閱茶心」的同樂會，但不是在圖書館，而是帶著一群學員及讀者們，在石碇區具有古老風味的吊腳樓茶館舉辦；此外，還展示「茶文化」系列的圖書，將書香帶至逢春茶莊。
60歲長者化身為聖誕老公公，為大家一一奉茶、送好書，學員及讀者們一邊喝著捧著石碇百歲製茶師「煙伯」親手製做的東方美人茶，手裡一邊翻著自己閱讀的茶文化書籍，在充滿書香與茶香的台味建築中，享受溫馨閱讀時光，度過暖呼呼又別具特色的耶誕節。
學員林寧寧開心的表示，「在具有特色的吊腳樓茶館，看自己喜歡的書，還有裝扮成聖誕老公公的60歲長者來為我奉茶，又喝到百歲人瑞的手工美人茶，將東西方特色文化結合，是第一次很特別的閱讀體驗活動！」此外，活動不僅豐富讀者的心靈，同時也暖了讀者的胃。
新北市立圖書館總館也於12月23日至12月25日的期間，舉辦借書贈送耶誕卡的活動，凡借滿五冊就贈送精美的賀年卡一張，讓自己親手寫下具有溫度的卡片，為自己珍愛的人，傳遞一分暖暖的情感與祝福吧！數量有限，歡迎民眾前來參加，詳情請至新北市立圖書館的網站查詢。