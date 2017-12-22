宣傳市政推小遊戲 柯文哲：寓教於樂

（中央社記者梁珮綺台北22日電）台北市長柯文哲21日在臉書推出復古小遊戲「奔跑吧！台北」，他今天笑說，有達到寓教於樂目的，單純只講市政議題，「硬梆梆，大家（聽到）一半就睡著」。
柯文哲上任將滿3週年，21日在臉書推出復古小遊戲「奔跑吧！台北」，讓民眾玩遊戲同時了解市政議題，包括老人共餐、蓋公宅、拆除忠孝橋引道以及世大運宣傳等，為其3年內的重要市政政策。
柯文哲今天下午出席台北市鄰里交通改善頒獎典禮暨成果展觀摩會，會前受訪時笑說，自己打電動的話，兩三下就完蛋了，「（我）這種年紀的，不適合打電動，不習慣」。僅說自己在很久很久以前，年紀還小時打過電動。
而用遊戲方式宣傳市政，柯文哲說，目的是要寓教於樂，否則單純只談市政議題，「硬梆梆，大家（聽到）一半就睡著」。
小遊戲結合台北市12行政區的名產，如文山區的綠竹筍、萬華區的青草茶、內湖區的草莓、士林夜市的香腸等，還有其他各種台灣知名美食，如牛肉麵、螺肉蒜、小籠包、大腸包小腸。
此外，小遊戲也有隱藏人物熊讚，解鎖時可使用熊讚闖關；針對玩的過程也有等級，不同等級有不同結語，如S級的結語為「我是宇宙超級莫名其妙的柯文哲」、B級是「積小勝為大勝，把所有小問題解決就不會有大問題」。1061222