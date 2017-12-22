駁非法搜索 北院:法官簽名與用印同效力

（中央社記者劉冠廷、蕭博文台北22日電）新黨發言人王炳忠今天表示，調查人員帶的搜索票上，沒有法官的簽名，因此控告檢調非法搜索。台北地院表示，搜索票上無法官簽名，但依法簽名與用印有相同效力。
王炳忠、侯漢廷、林明正等新黨青年軍成員疑涉國家安全法，19日住處遭搜索，至北檢複訊後請回。新黨今天再度召開記者會，並播放當天王炳忠在面對調查人員到住處搜索時所直播的影片，直指調查人員出示的搜索票上，並沒有法官的簽名。
台北地方法院表示，法院核發的搜索票都蓋有機關印鑑及法官印鑑，搜索票上無法官簽名，但依法律規定，簽名與用印有相同效力。
出席記者會的律師陳麗玲表示，刑事訴訟法規定，搜索除了法院官防外，還需要法官簽名，用法官印章不能取代。
王炳忠則說，雖然大家對於他開直播有不同看法，但也因為有開啟直播，才能讓證據得留存，才沒有讓一切都死無對證；新黨副主席李勝峰也再次強調，新黨會推動刑事訴訟法中，證人也可以有律師陪同的公投案，但也呼籲朝野立法委員能先啟動修法的程序。
此外，針對媒體人周玉蔻稱新黨青年軍成立了一個類似軍事訓練的團隊，且王炳忠家人的帳戶內出現新台幣500萬元，疑似替共產黨發展組織。王炳忠對此表示，檢調訊問時提示給他的東西中，都沒看到這些東西。1061222