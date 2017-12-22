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中央社

調查局提供情資 助澳洲破獲毒品走私案

中央社2017/12/22 14:58
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北22日電）法務部調查局日前掌握跨國毒品集團，計畫走私毒品至澳洲，隨即通報澳洲執法機關，助澳洲查獲重達約1.2公噸的甲基安非他命，創下澳洲緝毒史上單次查獲重量最高紀錄。

調查局今天發布新聞稿指出，數月前接獲情資顯示，某跨國毒品走私集團計畫以漁船走私，前往緬甸外海接毒後再運往他國，隨即啟動多邊國際合作機制，經情資交換研判毒品將輸往澳洲，立即透過駐澳洲法務秘書與澳洲執法機關聯繫及提供情資，並派人專程前往西澳與當地執法機關舉行工作會談。

新聞稿指出，澳洲執法機關本月21日凌晨在西澳發動執行，成功在接駁小船及貨車上查獲59袋，每袋裝有20公斤的甲基安非他命，合計約1.2公噸，市價約10.4億澳元，折合約新台幣240億元，並逮捕8名澳籍嫌犯。

調查局說，本案是繼今年10月下旬與馬來西亞聯手破獲284.5公斤毒品走私案後，另一重大國際合作緝毒成功案例。

調查局還表示，相當重視與澳洲的執法合作，澳洲聯邦警署(AFP)及澳洲邊境署(ABF)高層官員都曾來台訪問，調查局長蔡清祥今年也率員訪問澳洲，會晤AFP及ABF等機關首長，雙方允諾就共同打擊毒品走私等跨國犯罪、反恐及訓練等議題加強合作，並定期派員互訪以利情資交換。1061222

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