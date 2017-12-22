調查局提供情資 助澳洲破獲毒品走私案

（中央社記者蕭博文台北22日電）法務部調查局日前掌握跨國毒品集團，計畫走私毒品至澳洲，隨即通報澳洲執法機關，助澳洲查獲重達約1.2公噸的甲基安非他命，創下澳洲緝毒史上單次查獲重量最高紀錄。

調查局今天發布新聞稿指出，數月前接獲情資顯示，某跨國毒品走私集團計畫以漁船走私，前往緬甸外海接毒後再運往他國，隨即啟動多邊國際合作機制，經情資交換研判毒品將輸往澳洲，立即透過駐澳洲法務秘書與澳洲執法機關聯繫及提供情資，並派人專程前往西澳與當地執法機關舉行工作會談。

新聞稿指出，澳洲執法機關本月21日凌晨在西澳發動執行，成功在接駁小船及貨車上查獲59袋，每袋裝有20公斤的甲基安非他命，合計約1.2公噸，市價約10.4億澳元，折合約新台幣240億元，並逮捕8名澳籍嫌犯。