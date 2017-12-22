NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

萬金聖誕季百年教堂見證　心星相印浪漫求婚

記者陳宗傑／屏東報導2017/12/22 15:17
▲萬金耶誕城活動現場一對戀人在主燈「心星相印」浪漫氣氛的催化下臨時起意於求婚。（圖／記者陳宗傑翻攝,2017.12.22）
▲萬金耶誕城活動現場一對戀人在主燈「心星相印」浪漫氣氛的催化下臨時起意於求婚。（圖／記者陳宗傑翻攝,2017.12.22）

「2017屏東聖誕季-萬金耶誕城」於16日點燈活動之後，來自全台各地的民眾爭相湧入，活動現場可以說是「喜事連連」，除了白天可預約「萬金聖母聖殿百年教堂見證」之外，更有一對戀人在現場主燈「心星相印」聖誕裝置浪漫氣氛的催化下，臨時起意於現場求婚，當下抱得美人歸，甜蜜愛情羡煞圍觀的民眾，大家也紛紛獻上祝福，現場執行單位更是請攝影師幫忙紀錄下這浪漫的一刻，祝福他們「心星相印」。


▲2017屏東聖誕季-萬金耶誕城（圖／記者陳宗傑翻攝,2017.12.22）

一年一度的萬金聖誕季，今年以藝術策展概念打造不同以往的聖誕樹，特別邀請藝術團隊針對宗教精神的主軸，因應聖殿的園區環境，構思了名為「心星相印」的聖誕樹地景藝術，分別以絲巾裝置、松木組件模擬光芒，並且，打破以往聖誕樹的位置，將創作場域融合走道，讓民眾得以穿梭其中，基底以十字架為雛型作變化，主通道朝向聖母聖殿入口作對應，使作品內部形成開放的遊憩場域，作品中央懸掛管風鈴，觀眾可以透過拉繩發出鈴聲，如聆聽天籟之音。


▲萬金耶誕城活動現場一對戀人在主燈「心星相印」浪漫氣氛的催化下臨時起意求婚。（圖／記者陳宗傑翻攝,2017.12.22）

藝術家胡湘玫、陳黎恆青與來自台南藝術大學建築研究所的李若綺、徐翰翔、陳奕宏、謝政翰組成藝術團隊，今年大膽地選用柔軟的絲巾建構開放式的空間，其屬性輕柔、溫暖，呼應聖母聖殿給人的感覺，希望人們的心也能跟著作品柔軟起來，六雙道手坊負責人胡湘玫表示，本件作品運用了16條絲巾總長超過200米，懸掛方式如伯利恆之星的光芒灑下，藉由絲巾透亮的特性，構成了如聖光環繞的殿堂，雖然成本較高，但其柔軟、有韌性，而植物染不傷纖維，使絲巾可以重複被使用，而植物染製作方式以自然循環為核心理念，整體製程完全不傷環境。

進入這座高達12公尺的聖誕樹中心抬頭望，光影的閃爍，似乎看見的是與心中相互呼應的伯利恆之星，仿彿沐浴聖光，非常奇妙的感受，現場民眾表示今年的聖誕節溫馨又浪漫，受到觀眾熱烈好評。

關鍵字聖誕季萬金聖殿百年教堂心星相印求婚
機器人划龍舟大賽　造型創意拚競速喬治亞國冊封恆性嘉措仁波切爵位

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan