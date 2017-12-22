萬金聖誕季百年教堂見證　心星相印浪漫求婚

「2017屏東聖誕季-萬金耶誕城」於16日點燈活動之後，來自全台各地的民眾爭相湧入，活動現場可以說是「喜事連連」，除了白天可預約「萬金聖母聖殿百年教堂見證」之外，更有一對戀人在現場主燈「心星相印」聖誕裝置浪漫氣氛的催化下，臨時起意於現場求婚，當下抱得美人歸，甜蜜愛情羡煞圍觀的民眾，大家也紛紛獻上祝福，現場執行單位更是請攝影師幫忙紀錄下這浪漫的一刻，祝福他們「心星相印」。

一年一度的萬金聖誕季，今年以藝術策展概念打造不同以往的聖誕樹，特別邀請藝術團隊針對宗教精神的主軸，因應聖殿的園區環境，構思了名為「心星相印」的聖誕樹地景藝術，分別以絲巾裝置、松木組件模擬光芒，並且，打破以往聖誕樹的位置，將創作場域融合走道，讓民眾得以穿梭其中，基底以十字架為雛型作變化，主通道朝向聖母聖殿入口作對應，使作品內部形成開放的遊憩場域，作品中央懸掛管風鈴，觀眾可以透過拉繩發出鈴聲，如聆聽天籟之音。



▲萬金耶誕城活動現場一對戀人在主燈「心星相印」浪漫氣氛的催化下臨時起意求婚。（圖／記者陳宗傑翻攝,2017.12.22）

藝術家胡湘玫、陳黎恆青與來自台南藝術大學建築研究所的李若綺、徐翰翔、陳奕宏、謝政翰組成藝術團隊，今年大膽地選用柔軟的絲巾建構開放式的空間，其屬性輕柔、溫暖，呼應聖母聖殿給人的感覺，希望人們的心也能跟著作品柔軟起來，六雙道手坊負責人胡湘玫表示，本件作品運用了16條絲巾總長超過200米，懸掛方式如伯利恆之星的光芒灑下，藉由絲巾透亮的特性，構成了如聖光環繞的殿堂，雖然成本較高，但其柔軟、有韌性，而植物染不傷纖維，使絲巾可以重複被使用，而植物染製作方式以自然循環為核心理念，整體製程完全不傷環境。

進入這座高達12公尺的聖誕樹中心抬頭望，光影的閃爍，似乎看見的是與心中相互呼應的伯利恆之星，仿彿沐浴聖光，非常奇妙的感受，現場民眾表示今年的聖誕節溫馨又浪漫，受到觀眾熱烈好評。