公共政策網路參與平台 使用人次破2000萬

國家發展委員會主導擴大公共政策的全民參與成效驚人，104年9月推出「公共政策網路參與平台」的4項網路參與服務，包括「眾開講」、「來監督」、「提點子」、「找首長」。

（中央社記者陳政偉台北22日電）國發會公共政策網路參與平台受矚，使用人次破2000萬，尤以「提點子」最多。國發會指出，到12月18日為止，共有4258則提議，有1952則進入附議，114件成案，成案比例為5.8%。

莊明芬說，尤其是近日廣受民眾關注的公共政策網路參與平台「國民提議-提點子」功能服務。據國發會公布最新資料，截至12月18日，提點子平台共有4258則提議，經檢核通過的有1952則進入附議，其中114件成案，成案比例為5.8%，而已參採計40件。

針對其他公部門的近用狀況，國發會也協助審計部及台北市政府、高雄市政府等11個縣市，申請導入公共政策網路參與平台。

另外，為提升數位政府發展，國發會主委陳美伶在21日年終記者會上就指出，配合行政院推動「數位國家?創新經濟發展方案」，國發會在9月7日第3565次行政院院會提報「服務型智慧政府推動計畫」整體規劃獲核定，107年優先擇定內政便民、商工登記、社會福利及政府經費結報等領域發展一站式數位服務。

國發會也提出106年底預計完成重點成果。

如衛生福利部在社福業務申辦簡政便民，與7縣市政府合作辦理數位服務，簡化社會福利業務申辦時間自31天縮短為最快7天。

對於個人化健康照護服務，像個人健保就醫數位資料加值運用，主動通知民眾「洗牙」、「成人預防保健服務」、「慢連箋領藥與回診」。

經濟部完成商工登記免用印鑑全程線上申辦，公司設立與變更免附印鑑證明，全程線上申辦，超商繳納規費。

主計總處提供政府內部經費核銷數位化，試辦公務機關國內差旅費、短程車資、水電費等經費結報電子化作業，整合政府會計帳務流程。1061222