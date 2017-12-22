NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

老有所用　中正大學要讓長輩看到「老」的價值

記者陳鐘聲／嘉義報導2017/12/22 15:32
▲國立中正大學辦理「老有所用複合式創新課程」計畫，讓長輩活出老的價值。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.12.22）
▲國立中正大學辦理「老有所用複合式創新課程」計畫，讓長輩活出老的價值。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.12.22）

國立中正大學社會企業研究中心，辦理「老有所用複合式創新課程」計畫，半年來累計培訓了將近50位在地社區照護人才，同時也設計各種複合式社區照護的活動方式，讓資源相對匱乏的嘉義縣海區東港、山區石硦社區長輩重新定義出自我的價值，活得健康、快樂、有尊嚴。22日在石硦社區舉辦畢業典禮。

「呷老無路用」，一直以來經常掛在我們周邊長輩的嘴上，感覺上就是意志消沈、鬥志漸失，没了生氣，認為自己老了沒辦法自主、自立，也容易失去自尊，就只是等死期的到臨。國立中正大學社會企業研究中心從今(106)年8月執行衛生福利部指導的「老有所用複合式創新課程人才培訓方案」計畫，以「老有所用」為核心價值，融合自立、自尊、自主等尊嚴概念的三大面向，針對布袋鎮東港社區、中埔鄉石硦社區具衰弱與預防失能需求的高齡者，提供兼顧生活功能自立、生活自覺圓滿，及參與社會活動並提高生活自主性的創新活動。

該計畫招募與培訓創新課程社區指導員、協助員，須完成24小時培訓課程及5週社區實習，經評估達標後才能推薦至衛福部預防及延緩失能照護師資人才資料庫。中正大學社會企業中心表示，此次一共培育19位指導員、29位協助員，參與培訓者大多擁有豐富的社區經驗，而計畫主持人、中正勞工關係系助理教授劉黃麗娟與體育大學運動科學研究所副教授錢桂玉、台中市慈恩慈善協會人力培育專案執行長許淑芬合作，一對一指導學員相關專業知識，更重視學員實際操作，同時回饋在地社區。

經過12週的持續創新課程，不只受訓學員為了給長輩最好的課程內容，每次課前、課後都開會討論，連長輩的態度也有了明顯改變。參與計畫的中正大學李冠儀同學說，一開始大多數長輩都不願在小組討論時發表想法，一支麥克風總是以「我不敢說」或「別人比較會講」等理由，在長輩間推來推去，但多次嘗試與練習，長輩們也願意敞開心胸、主動分享，變得更有自信。

22日舉行畢業典禮，中正大學郝鳳鳴副校長頒發獎狀給全程參與的長輩們。中正大學指出，計畫執行不只是培養在地社區的照護人才，而是讓長輩在課程中看到老有所用的價值，重新詮釋對「老」的定義，也將中正大學與在地社區的連結一起。

關鍵字中正大學老有所用呷老無路用劉黃麗娟郝鳳鳴
石碇分館耶誕飄茶香打造英語環境　南市推第二官方語言

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan