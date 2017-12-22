老有所用　中正大學要讓長輩看到「老」的價值

「呷老無路用」，一直以來經常掛在我們周邊長輩的嘴上，感覺上就是意志消沈、鬥志漸失，没了生氣，認為自己老了沒辦法自主、自立，也容易失去自尊，就只是等死期的到臨。國立中正大學社會企業研究中心從今(106)年8月執行衛生福利部指導的「老有所用複合式創新課程人才培訓方案」計畫，以「老有所用」為核心價值，融合自立、自尊、自主等尊嚴概念的三大面向，針對布袋鎮東港社區、中埔鄉石硦社區具衰弱與預防失能需求的高齡者，提供兼顧生活功能自立、生活自覺圓滿，及參與社會活動並提高生活自主性的創新活動。

國立中正大學社會企業研究中心，辦理「老有所用複合式創新課程」計畫，半年來累計培訓了將近50位在地社區照護人才，同時也設計各種複合式社區照護的活動方式，讓資源相對匱乏的嘉義縣海區東港、山區石硦社區長輩重新定義出自我的價值，活得健康、快樂、有尊嚴。22日在石硦社區舉辦畢業典禮。

該計畫招募與培訓創新課程社區指導員、協助員，須完成24小時培訓課程及5週社區實習，經評估達標後才能推薦至衛福部預防及延緩失能照護師資人才資料庫。中正大學社會企業中心表示，此次一共培育19位指導員、29位協助員，參與培訓者大多擁有豐富的社區經驗，而計畫主持人、中正勞工關係系助理教授劉黃麗娟與體育大學運動科學研究所副教授錢桂玉、台中市慈恩慈善協會人力培育專案執行長許淑芬合作，一對一指導學員相關專業知識，更重視學員實際操作，同時回饋在地社區。

經過12週的持續創新課程，不只受訓學員為了給長輩最好的課程內容，每次課前、課後都開會討論，連長輩的態度也有了明顯改變。參與計畫的中正大學李冠儀同學說，一開始大多數長輩都不願在小組討論時發表想法，一支麥克風總是以「我不敢說」或「別人比較會講」等理由，在長輩間推來推去，但多次嘗試與練習，長輩們也願意敞開心胸、主動分享，變得更有自信。

22日舉行畢業典禮，中正大學郝鳳鳴副校長頒發獎狀給全程參與的長輩們。中正大學指出，計畫執行不只是培養在地社區的照護人才，而是讓長輩在課程中看到老有所用的價值，重新詮釋對「老」的定義，也將中正大學與在地社區的連結一起。