HBL／黃萬隆怒吼「滾出去」　松山新主控林勵場邊罰站

今(22)日松山高中總教練黃萬隆在比賽第四節中段，對主力控衛林勵怒吼「滾出去」，賽後松山在休息室檢討了半小時之久，結束後林勵紅著眼眶離開休息室，黃萬隆表示，「畢竟畢業了3個控衛，林勵要學習，這是個過程。」

106學年度HBL男子組複賽，衛冕軍松山交手強恕高中，比賽一開局強恕送出一波2:9，但松山隨後回穩反倒領先1分結束首局，次局強恕熄火單節僅攻下5分，松山逐漸拉開領先，強恕下半場雖回神，但松山始終將領先維持在雙位數，最終以79:58取得三連勝。

松山今年列在有「死亡之組」之稱的B組，今天終於擺脫前役驚險取勝的狀態，在第二節就展現必勝決心，黃萬隆表示今年8成都是新人，所以每一役都是在學習，因此更重視過程，所以才把林勵趕下球場。

林勵被吼離板凳區，一個人在籃框後站了許久，比賽快結束才回到場邊，黃萬隆說，「畢竟畢業了3個控衛，林勵之前是打2號位 ，現在要扛起控球，。今天他不順、不流暢，在場上沮喪，我相信他是有能力的，只是他要學習這是個過程。」

黃萬隆也透露另一位後衛讓他驚豔，潘宣頤昨天在關鍵時刻先是投進三分球，又送出一次助攻，讓松山鎖定勝局。今年松山受傷兵困擾，最後才將潘宣頤補進最後名單，這幾戰大爆發也讓黃萬隆笑說「是撿到的」

林勵今天擔任先發出賽18分鐘，3投2中貢獻4分，外帶3助攻2抄截。潘宣頤上場17分鐘，飆進2顆三分球，拿下8分3籃板2柱攻。兩人同為高二，未來勢必將會不斷被拿來相比。