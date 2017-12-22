談陳菊新書　管碧玲：賣出一本我受傷一次

對於書中謝系鬥爭新潮流的描述，管碧玲表示，她早在2006年1月時就在左營舊城表達參選高雄市長的意願，但當時北高黨部主委推出「北蔡(蔡英文)南葉(葉菊蘭)」或是「北謝南葉」的勝選方程式，讓她跟陳菊都淪為被協調的參選者。

高雄市長陳菊出版新書，大爆2006年高雄市長的黨內鬥爭內幕，民進黨立委管碧玲連續幾日發臉書回應書中內容後，今(22)日更召開記者會，痛陳書中扭曲初選部分歷史，更稱「書每賣出一本，我就被傷害一次，我絕不是阻斷新潮流後路的謝系棋子」。

管碧玲說，當時媒體還以「高層有意徵召葉菊蘭 菊管尷尬不停」的報導，顯示自己絕非謝系的棋子，而作者其實也在書中透露出矛盾的訊息，例如「陳菊才剛從全黨反對聲音中脫穎而出，緊接著面對的是民進黨不利的大環境」。

除了要還原初選歷史之外，管碧玲也為謝長廷叫屈，書中描寫陳菊上任時，高雄「一片荒蕪」，但是高雄在當時已經在興建捷運、城市光廊也獲得全國稱讚，高雄世運也已經成功申辦；管碧玲也用行政院長賴清德的話「長仔打基礎，菊姐進行結構改變，成功翻轉高雄」，來為謝長廷辯護。

管碧玲表示，原本她希望能將尚未出版的書籍全數買下，但是數量太多無法實現，只希望現在還沒有印出的部分，可以先不要印，等到陳菊、出版社休正後，再行出版。

不過管碧玲也說，大家都很歡喜陳菊的第一本書出版，應該是要很高興的一天，但她卻一個人來台北召開記者會，雖然出版社有邀她去新書發表會，但她知道那是個歡喜的場合，不是她的平台，但她還是要說感謝菊姐用他的青春生命，為台灣付出、為高雄奉獻留下典範。