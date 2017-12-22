林依晨高EQ回應「聲量降低」　被親弟出賣兒時糗事

林依晨今（22）日為弟弟林維聖新餐廳「 羽樂歐陸創意料理」站台，透露會趁聖誕節的時候，與老公林于超一起到餐廳吃飯，更笑說：「要耗費體力的事我不會找他，所以吃飯可以。」問及林依晨日前遭廠商以「聲量降低」為由撤換代言人，對此林依晨發揮高EQ回應：「我出道17年，這些其實都很常發生，也跟廠商合作5年了，現在就是祝福。」

難得與弟弟一起現身，林依晨心情明顯愉悅，問及兩人小時候會不會爭吵？此時林維聖立馬說：「會喔，她曾拿鉛筆插進我的手，還躲在一旁笑。」林依晨則笑說：「小時候不懂事啦！」林依晨與弟弟感情融洽，弟弟表示有被姊姊的正能量影響，「尤其創業後會遇到很多事，想到姊姊這麼累也不喊苦，我就又能堅持下去了」。