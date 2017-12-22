林依晨高EQ回應「聲量降低」　被親弟出賣兒時糗事

林依晨今（22）日為弟弟林維聖新餐廳「 羽樂歐陸創意料理」站台，透露會趁聖誕節的時候，與老公林于超一起到餐廳吃飯，更笑說：「要耗費體力的事我不會找他，所以吃飯可以。」問及林依晨日前遭廠商以「聲量降低」為由撤換代言人，對此林依晨發揮高EQ回應：「我出道17年，這些其實都很常發生，也跟廠商合作5年了，現在就是祝福。」
難得與弟弟一起現身，林依晨心情明顯愉悅，問及兩人小時候會不會爭吵？此時林維聖立馬說：「會喔，她曾拿鉛筆插進我的手，還躲在一旁笑。」林依晨則笑說：「小時候不懂事啦！」林依晨與弟弟感情融洽，弟弟表示有被姊姊的正能量影響，「尤其創業後會遇到很多事，想到姊姊這麼累也不喊苦，我就又能堅持下去了」。
▲ 林依晨為弟弟（右）餐廳開幕站台。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲ 林依晨為弟弟（右）餐廳開幕站台。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
林維聖餐廳耗資一千多萬，全憑自己本事，林依晨完全沒投資。除此之外，林維聖特別設計隱密式座位、烘手機，就是為了配合姊姊的需求，十分貼心。林維聖女兒目前3個多月大，問及林依晨會不會看到小孩母愛大噴發？她笑說：「我媽媽以前是保姆，所以我看很多了，母愛好像還沒被激發出來。」也說生子計畫不會更動，仍是預計明年下半年。
林依晨老公林于超最近返台陪伴嬌妻，提到兩人是否有計畫旅遊？林依晨透露有先去了花東以及去北埔擂茶，更笑說有粉絲是先看到老公很帥，才發現女伴是她，言談間相當甜蜜。
▲ 林依晨為弟弟（中）餐廳開幕剪綵。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）