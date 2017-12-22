打造英語友善環境　台南市推動第二官方語言

李孟諺表示，市府近年持續提供店家、商家一個英語友善環境的標章，也提供商家店員基本英語訓練，讓來台灣或台南洽公的商務人士或是觀光客，不管是在廟宇、夜市、商店、還有計程車司機、公車司機等可以感受到食衣住行的便利性。

李孟諺表示，台南市在103年就開始推英文為第二官方語言，正逢台灣在推行新南向，鑑於每一個國家都有不同的語言，而英文是國際共通的語言，市府推動英文為第二官方語言，目前聚焦於如何樣營造一個英語友善環境。

台南創全國之先推動英語為第二官方語言政策,今（22）日上午與國發會在台南文化創意產業園區合辦「106年營造國際生活環境經驗交流分享工作坊」，台南市長李孟諺應邀出席，副秘書長李賢衛、國發會社會發展處長李武育、富樂夢教育基金會董事長沈坤照、各級民意代表皆共襄盛舉。

但李市長也提到，推動英文為第二官方語是一個艱辛的任務，他舉許多台商案例與各界貴賓分享，台灣有很多極具專業的顧問團隊，但要與國際的團隊競爭、英文簡報時，往往他們都會因為溝通上的困難而打退堂鼓，只能當國外團隊的下游廠商。

李孟諺最後強調，過去兩年多在台南市產官學攜手合作下，台南市的英語友善環境和業者的英語力有顯著提升，而營造友善的環境、提升下一代英文能力，讓我們更具國際競爭力，進而走上國際舞台是非常重要，也是市府團隊持續推動的目標。

李武育表示，台南市結合產官學努力推動英文為第二官方語是一個很好的典範，值得學習。同樣身為台南人的他，感謝台南市政府對於台南各項建設的發展，也表示非常驕傲。

第二語言官方辦公室表示，「106年營造國際生活環境經驗交流分享工作坊」內容多元豐富，著重於營造國際生活環境的實務經驗；主題包括「推動英語為第二官方語言政策歷程與現階段成果」、「產官學合作推動二官語政策經驗分享」、「政府文書資訊雙語化及公務英語力提升」、「邁向雙語城市－教育紮根」、「英語友善環境－推動英語友善標章」，並於工作坊佈置英語友善環境實物展示區，讓與會人員參考英語友善環境的文宣、標示、照片等硬體建置。

第二官方語言專案辦公室為2015年3月行政院長賴清德擔任台南市長任內成立，大力推動英語為台南市第二官方語言，對外招聘英語專業人員，與市府各局處合作，全力推動英語為第二官方語言。