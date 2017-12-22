藍委擬提修法 證人接受訊問律師可陪同

（中央社記者王承中台北22日電）中國國民黨立委吳志揚今天表示，他將提案修正刑事訴訟法，規定證人於偵查中經傳喚接受訊問時，得委任律師到場，律師也可在場提供協助，而檢察官在訊問證人時，應全程錄音。

日前檢調搜索新黨發言人王炳忠住處，引發證人保障不足爭議。中國國民黨立法院黨團書記長林為洲、副書記長吳志揚上午在立法院召開「保障司法人權，證人得請律師在場」記者會，並邀請律師李永裕與會。

吳志揚表示，現行刑事訴訟法明定被告與犯罪嫌疑人得隨時選任辯護人，辯護人能在檢察官、司法警察等訊問或詢問時陪同並陳述法律意見。但證人卻未有相同的規定保障證人的權利，顯然不符司法人權與正義，讓證人受傳喚訊問時保有律師陪同，是相當必要的。