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藍委擬提修法 證人接受訊問律師可陪同

中央社2017/12/22 15:20
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北22日電）中國國民黨立委吳志揚今天表示，他將提案修正刑事訴訟法，規定證人於偵查中經傳喚接受訊問時，得委任律師到場，律師也可在場提供協助，而檢察官在訊問證人時，應全程錄音。

日前檢調搜索新黨發言人王炳忠住處，引發證人保障不足爭議。中國國民黨立法院黨團書記長林為洲、副書記長吳志揚上午在立法院召開「保障司法人權，證人得請律師在場」記者會，並邀請律師李永裕與會。

吳志揚表示，現行刑事訴訟法明定被告與犯罪嫌疑人得隨時選任辯護人，辯護人能在檢察官、司法警察等訊問或詢問時陪同並陳述法律意見。但證人卻未有相同的規定保障證人的權利，顯然不符司法人權與正義，讓證人受傳喚訊問時保有律師陪同，是相當必要的。

吳志揚說，在司法實務上，證人權利被侵害有很多種樣態，其中常見的就是檢察官刻意以證人身分傳喚某人，證人因怕被以偽證起訴，全盤托出後，反而被改列為共同被告一併提起公訴。

吳志揚表示，為達充分保護證人權利，防杜檢察官以違法或不正的方法取證，他將提出刑事訴訟法部分條文修正草案，規定證人於偵查中經傳喚接受訊問者，得委任律師到場，且律師亦得於證人受訊問時在場協助。另外，也規定檢察官在訊問證人時，應全程錄音。

李永裕表示，證人偵查中委任律師非台灣獨創，在美國，證人就可委任律師。雖然司法警察或檢察官在訊問前會事先宣讀權利，但證人也可能完全不了解意思，所以律師在場有必要。而訊問證人全程錄音絕對有必要，防止檢調用不正的方法訊問證人。1061222

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