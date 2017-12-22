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查閱聯徵信用報告 明年手機也能通

中央社2017/12/22 15:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北22日電）金融監督管理委員會主委顧立雄表示，為提供民眾便利的服務，聯徵中心預計明年提供民眾利用手機等行動裝置查閱信用報告。

財團法人金融聯合徵信中心今天舉辦「第十一屆金安獎暨金質獎表揚大會」，顧立雄致詞表示，聯徵中心是完整蒐集與建置跨金融機構信用資料的信用資訊服務機構，除協助金融機構在徵審業務中掌握客戶整體信用風險外，聯徵中心擁有全國性信用資料庫，未來可在大數據分析應用上支援金融科技發展。

顧立雄指出，為提升社會大眾對取得信用報告的便利性及因應金融服務數位化的發展，聯徵中心自明年起，將提供民眾利用行動裝置，透過金融憑證查閱信用報告。

聯徵中心董事長郭建中說明，聯徵中心持續精進服務，如今年8月推出第五版個人信用評分模型，以提升會員機構消金業務的風險管理，另外，聯徵中心將在明年開放民眾以手機或平板電腦等行動裝置查閱信用報告，將可大大提升民眾信用資料取得的便利性。

現行民眾若擬到金融機構工作，通常會被要求提供個人聯徵信用報告，而民眾申請信用報告方式除了親臨櫃台、郵寄辦理外，還可以郵局代收或以自然人憑證網路查閱。

同時，郭建中也指出，聯徵中心將持續國際交流，在亞洲地區將派員參加籌設「亞洲信用報告機構溝通平台（ACRN）」，並已於今年12月18日在南韓首爾與會員簽訂合作備忘錄（MOU）。1061222

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