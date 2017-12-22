冬至養生有訣竅 女性暖腳可防經痛

彭溫雅指出，平時手腳容易冰冷、體虛的民眾，可以把握今天做一些養氣的事，例如到戶外踏青、運動等，而冬至必吃的湯圓也是滋補養生的一環，湯圓屬於糯米類的食物，有助滋補脾胃、調養身體。

中醫師彭溫雅今天受訪時表示，「冬至」在中醫裡屬於相當重要的節氣，這天是一年當中日照時間最短的時候，此後白天將越來越長，代表陽氣將萌生，因此又有「冬至一陽生」的說法。

（中央社記者張茗喧台北22日電）今天冬至，女性朋友養生應注意腳部保暖，中醫師表示，腳是肝經、腎經、脾經起點，其中「腎經」是影響女性經期重要關鍵，建議一定要穿襪子，避免讓下半身受寒，有助預防經痛。

除了吃湯圓，不少人也會在冬至當天進補，但彭溫雅提醒，每個人根據體質不同，也有不同的進補方法。

舉例來說，有慢性肝炎、自體免疫疾病的民眾，或是經常感到口乾、嘴唇非常紅、舌頭紅到沒有舌苔、有便秘情況的民眾，屬於偏「熱」體質者，進補時應少吃薑母鴨、羊肉爐等過於燥熱的食物，建議改吃蜜漬蓮藕、蓮藕茶等溫補食物，有助活血化瘀。

至於一天到晚肩頸痠痛、骨頭疼痛的老人家，則適合以薑茶、麻油類補湯、枸杞紅棗、湯圓等食物進補。

冬天期間白天短、夜晚長，彭溫雅提醒，生活作息方面也應注意不要比太陽早起床，最好早上6時以後再起床，衣著方面應特別注意腳部保暖，例如穿保暖的襪子，盡量少穿短裙、短褲，避免讓下半身受寒。

她解釋，腳是肝經、腎經、脾經起點，其中的「腎經」是影響女性經期重要關鍵，做好腳部保暖可望改善經痛問題。1061222