宏達電U11+透視黑夯 下月新機再添動能

（中央社記者江明晏台北22日電）旗艦機U11+帶動宏達電11月在台市占躍升，但「透視黑」新色目前仍供不應求，宏達電台灣區業務行銷總經理陳柏諭看好明年1月在新機效益及五月天助陣下，營運動能進補。

根據市調機構最新統計，台灣11月手機銷售量達65萬支，較去年同期微幅增加近2萬支，與10月相比增加6.9萬支，是近9個月以來銷售新高。

觀察11月台灣手機品牌銷售額與銷售量市占，蘋果獨占鰲頭，宏達電市占均位居第4名，在新機U11+貢獻下，排名成績比10月躍升。

宏達電U11+上陣，但11月營收只繳出近新台幣60億元的營收水準，除了市場競爭激烈外，U11+的透視黑缺貨是主因。