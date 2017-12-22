宏達電U11+透視黑夯 下月新機再添動能

（中央社記者江明晏台北22日電）旗艦機U11+帶動宏達電11月在台市占躍升，但「透視黑」新色目前仍供不應求，宏達電台灣區業務行銷總經理陳柏諭看好明年1月在新機效益及五月天助陣下，營運動能進補。
根據市調機構最新統計，台灣11月手機銷售量達65萬支，較去年同期微幅增加近2萬支，與10月相比增加6.9萬支，是近9個月以來銷售新高。
觀察11月台灣手機品牌銷售額與銷售量市占，蘋果獨占鰲頭，宏達電市占均位居第4名，在新機U11+貢獻下，排名成績比10月躍升。
宏達電U11+上陣，但11月營收只繳出近新台幣60億元的營收水準，除了市場競爭激烈外，U11+的透視黑缺貨是主因。
宏達電智慧型手機暨穿戴裝置事業群台灣區業務行銷總經理陳柏諭指出，U11+透視黑開放預購初期，一度衝上所有預購量的6成，但由於透視黑機殼製造技術門檻較高，供貨量來不及跟上，導致市場供不應求。但何時能紓解市場需求？他認為，目前仍無法斷定。
展望12月，過往台灣市場12月年終買氣均不強，但陳柏諭看好，明年1月在新機上市後，以及五月天行銷活動密集發布下，有望進一步刺激買氣，增添新的營運動能。
市場先前傳出，HTC U11 EYEs將於明年1月下旬在台上市，定位中階機款，可能是數年前推出的HTCDesire EYE的升級版，預料將配備邊緣觸控的EdgeSense功能，主鏡頭為1200萬像素UltraPixel 3相機，電池容量為3930mAh，並將採用5.99吋全螢幕設計。
陳柏諭上任1個多月，以「精準的價格策略」與「強化通路商支持」兩大策略布局台灣市場。
在通路方面，他指出，宏達電除了固樁既有專賣店、電商、系統商直營店等通路，也將目前大街小巷林立的通訊行納入，並希望透過直接投注行銷資源，擴大通路加深廣度。1061222