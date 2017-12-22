〈2018投資雷達〉各投行看好歐股明年表現 花旗估

據《Market Watch》報導，根據各主要投資銀行的明年展望，歐洲大陸廣被看好，主要原因有四：一、企業獲利不差；二、經濟也很好；三、歐洲央行還在寬鬆；四、歐元最糟糕的時間已經過去。

而展望 2018 年，分析師提不出更好的理由，相信這些資產還會好上加好。不過，近年表現相對落後的歐洲，可能就充滿了機會。

美國股市頻創新高、比特幣 1 整年瘋漲逾 1700%、新興市場創下 2009 年以來最佳表現。2017 年是資產豐收的一年，那些預警及質疑泡沫的聲音，並未在當下發生。

以花旗 (Citi) 來說，他們在年度報告中強調，無論從地理或產業的角度，歐元區可望見到強勁成長，高於整體趨勢。預計歐洲斯托克 600 指數明年有機會上漲 17%。

花旗經濟學家認為，雖然許多投資人擔心，現在是發展周期的末段，但是從另一個角度，這更是經濟繁榮的早期階段。由於銀行貸款的推動，歐元區的投資還會有所成長。

今年歐洲斯托克 600 指數的表現，明顯不如其他地區，標普 500 今年上漲 20%，新興市場的漲幅更多達 29%。部分原因在於歐元的弱勢，歐元明年被視為「甦醒之年」，大多數投資銀行預期歐股表現將優於美股。

投資銀行大多看好歐股 (圖表取自 Market Watch)

平均來看，分析師預測明年歐股還能上漲 7.2%，這個數字放在今年不算什麼，但基於明年不太可能再出現如同今年的巨大回報，這個收益將顯得相對優異。

歐洲企業今年利潤成長，有人相信 2017 年每股收益可出現 15% 的成長，明年即使難以達成這個水準，策略師預估，平均至少 10% 的成長是有機會的。

在一片美好的前景中，政治風險可能是「房間裡的大象」，難以被忽視。當然，其中英國脫歐有很大的不確定性，更值得關注。

法國興業銀行策略分析師在年度報告中指出，由於英國脫歐談判進程正加速，因此也建議投資者遠離英國。脫歐談判有幾種可能，但只有「軟脫歐」才能有利於英國富時 100 指數。