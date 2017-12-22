你看我被咬了！中二少年被寵物「眼鏡王蛇」咬死

面對毒蛇，千萬不可抱持輕率的態度！印尼西爪哇省一名年僅14歲的少年阿瑞爾（Aril），日前在網路上貼出一張他和自己養的眼鏡王蛇（King Cobra）合照，還得意洋洋的留言表示：「很酷吧？」不料隨後他就被這隻蛇給咬傷，送醫後不治。

根據當地新聞網站報導，這名印尼少年阿瑞爾年僅14歲，數月前他養了一條眼鏡王蛇當寵物，之後就常常在社群網站上，貼出自己和這隻眼鏡王蛇「親吻」的合照，如此親密的舉動，讓人看了冷汗直流。而在本月11日上午，阿瑞爾在WhatsApp上面，再度上傳了自己和蛇的合照，照片中可見他一手抓著眼鏡蛇的腹部，感覺蛇可以輕易轉頭咬他，不過阿瑞爾仍舊一臉笑笑，感覺並不在意，只說道：「很酷吧！」