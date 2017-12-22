圖輯／父親飛越黃河20周年　柯有倫《飛》出輯紀念

▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲ 柯有倫《飛》發片記者會。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲ 柯有倫《飛》發片記者會。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲柯有倫《飛》發片記者會，林明禎現身站台。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲柯有倫《飛》發片記者會，林明禎現身站台。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲柯有倫《飛》發片記者會，林明禎現身站台。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲柯有倫《飛》發片記者會，林明禎現身站台。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲柯有倫《飛》發片記者會，林明禎現身站台。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲ 柯有倫《飛》發片記者會，林明禎站台並餵湯圓象徵圓圓滿滿。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲ 柯有倫《飛》發片記者會，林明禎站台送上湯圓及足球巧克力象徵圓圓滿滿。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲ 柯有倫《飛》發片記者會，林明禎站台並餵湯圓象徵圓圓滿滿。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）
▲ 柯有倫《飛》發片記者會，林明禎站台並餵湯圓象徵圓圓滿滿。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）