圖輯／父親飛越黃河20周年　柯有倫《飛》出輯紀念

柯有倫今（22）日舉辦新專輯「飛」發表記者會。談到創作理念，柯有倫笑說，為紀念父親飛越黃河20周年，原本想找父親的好友們聚在一起，開一場演唱會，但發現實在太難辦到，因此寫了這首《飛》紀念自己的父親，也感性地說很謝謝父親的好朋友們一直以來的幫忙。曾一起合作過的林明禎也特地站台，送上湯圓及巧克力，希望柯有倫的新專輯能圓圓滿滿。