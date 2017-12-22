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圖輯／父親飛越黃河20周年　柯有倫《飛》出輯紀念

圖輯／記者陳明安2017/12/22 16:05

  • ▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲ 柯有倫《飛》發片記者會，現場演唱新歌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲ 柯有倫《飛》發片記者會。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲ 柯有倫《飛》發片記者會。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲柯有倫《飛》發片記者會，林明禎現身站台。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲柯有倫《飛》發片記者會，林明禎現身站台。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲柯有倫《飛》發片記者會，林明禎現身站台。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲柯有倫《飛》發片記者會，林明禎現身站台。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲柯有倫《飛》發片記者會，林明禎現身站台。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲ 柯有倫《飛》發片記者會，林明禎站台並餵湯圓象徵圓圓滿滿。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲ 柯有倫《飛》發片記者會，林明禎站台送上湯圓及足球巧克力象徵圓圓滿滿。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲ 柯有倫《飛》發片記者會，林明禎站台並餵湯圓象徵圓圓滿滿。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

  • ▲ 柯有倫《飛》發片記者會，林明禎站台並餵湯圓象徵圓圓滿滿。（圖／記者陳明安攝，2017.12.22）

柯有倫今（22）日舉辦新專輯「飛」發表記者會。談到創作理念，柯有倫笑說，為紀念父親飛越黃河20周年，原本想找父親的好友們聚在一起，開一場演唱會，但發現實在太難辦到，因此寫了這首《飛》紀念自己的父親，也感性地說很謝謝父親的好朋友們一直以來的幫忙。曾一起合作過的林明禎也特地站台，送上湯圓及巧克力，希望柯有倫的新專輯能圓圓滿滿。

關鍵字柯有倫
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