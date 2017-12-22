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今日暖新聞》貧苦孝子病逝後事無著落　暖警勸募棺木協助

記者常似虎／新竹報導2017/12/22 15:57
▲貧苦孝子病逝家人無力辦理後事，所長朱自清主動協助募得棺木、物資。（圖／竹東分局提供）
▲貧苦孝子病逝家人無力辦理後事，所長朱自清主動協助募得棺木、物資。（圖／竹東分局提供）

新竹縣竹東分局茅埔派出所所長朱自清聽聞轄區清寒民眾不幸病逝，家中祖母、老父竟連籌辦後事的喪葬費用都籌不出來，於是發揮熱心服務精神，代為聯繫善心人士，捐贈棺木與辦理後事物資，讓往生者走完最後一程，也溫暖了家屬的心。

警方指出，27歲的朱姓男子平日與年邁獨居的祖母生活於五峰鄉大隘村，雖然家境困苦，但依然善盡孝心；然而，一波未平一波又起，上個月父親又不慎跌倒傷及頭部，至今行動不便，無法工作，以至於經濟陷入困境，僅能靠祖母老人津貼勉強度日。

而朱男自己因長期患有肺炎至醫院治療，卻不幸於12月18日病逝；由於生前醫藥費龐大，已花光家中所有積蓄，家屬已無能力為其籌辦後事，頓時不知如何是好。


▲貧苦孝子病逝家人無力辦理後事，所長朱自清主動協助募得棺木、物資。（圖／竹東分局提供）

竹東分局茅圃派出所所長朱自清聽聞此事，便主動至朱家關心，熱心為其籌措喪事物資，並聯絡一名不願具名的善心人士捐助棺木及物資協助喪家辦理喪事，朱男父親朱新春感動的表示：「謝謝朱所長及善心人士的幫忙，我兒子的後事終於有著落了！」

竹東分局分局長謝博賢表示：偏鄉原住民中有很多像朱男一樣亟需他人幫助的弱勢民眾，俗話說得好：「身在公門好修行。」朱自清所長能發揮人飢已飢、人溺己溺的大愛精神，主動協助轄區民眾度過難關值得嘉許。

關鍵字新竹縣竹東分局茅圃派出所朱自清
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