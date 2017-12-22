今日暖新聞》貧苦孝子病逝後事無著落　暖警勸募棺木協助

新竹縣竹東分局茅埔派出所所長朱自清聽聞轄區清寒民眾不幸病逝，家中祖母、老父竟連籌辦後事的喪葬費用都籌不出來，於是發揮熱心服務精神，代為聯繫善心人士，捐贈棺木與辦理後事物資，讓往生者走完最後一程，也溫暖了家屬的心。

警方指出，27歲的朱姓男子平日與年邁獨居的祖母生活於五峰鄉大隘村，雖然家境困苦，但依然善盡孝心；然而，一波未平一波又起，上個月父親又不慎跌倒傷及頭部，至今行動不便，無法工作，以至於經濟陷入困境，僅能靠祖母老人津貼勉強度日。

而朱男自己因長期患有肺炎至醫院治療，卻不幸於12月18日病逝；由於生前醫藥費龐大，已花光家中所有積蓄，家屬已無能力為其籌辦後事，頓時不知如何是好。