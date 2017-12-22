DRAM價格續漲、獲利太豐厚遭忌? 三星傳出被中

綜合陸媒報導， 三星是全球最大的存儲晶片廠商，其 DRAM 產品市場占比約 48％，NAND Flash 產品市場占比約 35．4％，其在市場中是絕對的領先地位，並且已經連續 6 個季度的持續攀升，明年一季度也將保持上漲。

快科技今 (22) 日報導，即將過去的 2017 年，消費電子領域最賺錢的公司是哪家，是蘋果 (AAPL-US)？顯然不是，真正的贏家是三星 (005930-KRX) 才對，內存、SSD 瘋漲一整年，讓他們盈利一次又一次創新高。內存、SSD 等存儲晶片持續上漲，絲毫沒有下降的態勢，而中國不少手機廠商對此開始對三星有了怨言，因為這替三星帶來豐厚的利潤，不過對手機業者造成壓力，據 21 世紀經濟報導稱，中國發改委已就此約談三星。

據報導，目前還不確定中國的監管部門是否會對目前持續漲價的存儲產品進行反壟斷調查，但至少這件事已經引起了他們的注意。

21 世紀經濟報導指出， 一手機廠商人士告訴該媒體指出，「存儲，超過螢幕、CPU，成為手機最大的成本，存儲在手機中的成本已經達到 25%-35%，而且出貨量不是非常大的手機廠商根本沒有話語權，價格談不下來，今年以來不同容量的閃存價格漲幅超過 30%-40%。」

全球存儲晶片供應商只有三星、美光、東芝 (6502 -JP)、海力士、西部數據 (WDC-US) 等企業，其中，三星、美光 (MU-US)、海力士 (000660 -KRX) 在 DRAM 市場占據 90% 以上的市場份額。 巨額漲幅給這些晶片巨頭帶來豐厚利潤。

三星最新財報顯示，2017 年第三季，三星收入 545 億美元，年增 29.7%，凈利潤 127.6 億美元，年增 179.47%。

值得一提的是，在 2017 年第二季，得益於存儲晶片價格持續上漲，三星半導體部門收入 157.3 億美元，超過 Intel(INTC-US) 的 147.63 億美元，首次成為全球最大晶片企業。

三星股價

2016 年 6 月 1 日至今，三星股價從 133 萬韓元漲至 255.4 萬韓元，漲幅 90%。2017 年 11 月，三星創造近十多年來的最高股價，達到 286 萬韓元。 據台灣相關產業鏈消息，三星、海力士陸續通知明年首季調漲 DRAM 售價 3%-5%，存儲產品價格上漲仍將持續。

作為全球最大的電子產品的生產地、消費市場，中國成為這一波漲價最大的承壓市場。但 PC、手機廠商在幾家寡頭面前幾乎沒有價格話語權。即便是最擅長供應鏈管理的富士康對價格也無能為力，一位富士康人士告訴記者：「已經明顯感覺到市場飽和了，年初是拿著錢買不到產品，現在是給錢就能買到，但價格就是居高不下。」