台電合唱團30歲 南海劇場開唱經典曲目

（中央社記者黃雅娟台北22日電）成立30週年的台電總處合唱團，今天晚上將在南海劇場舉辦「為你而唱」公益演唱會。演唱曲目將從「回憶」出發，回味30年來的經典曲目，由大師親手重新編曲後浪漫呈獻。

台電總處合唱團22日晚上在國立台灣藝術館的南海劇場，將舉辦30週年「為你而唱」公益演唱會，指揮為26年來堅持教唱的房樹孝，鋼琴伴奏陳育志則長期陪伴台電總處合唱團演出。

台電副總經理林宏遠表示，台電總處合唱團成立30年，希望用優美樂音，為大眾帶來歡樂跟溫馨，並表達台電關懷弱勢的理念，傳遞出生命的感動。