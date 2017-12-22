台電合唱團30歲 南海劇場開唱經典曲目

（中央社記者黃雅娟台北22日電）成立30週年的台電總處合唱團，今天晚上將在南海劇場舉辦「為你而唱」公益演唱會。演唱曲目將從「回憶」出發，回味30年來的經典曲目，由大師親手重新編曲後浪漫呈獻。
台電總處合唱團22日晚上在國立台灣藝術館的南海劇場，將舉辦30週年「為你而唱」公益演唱會，指揮為26年來堅持教唱的房樹孝，鋼琴伴奏陳育志則長期陪伴台電總處合唱團演出。
台電副總經理林宏遠表示，台電總處合唱團成立30年，希望用優美樂音，為大眾帶來歡樂跟溫馨，並表達台電關懷弱勢的理念，傳遞出生命的感動。
為了讓大家體驗不同年代及跨國的經典歌曲，公益演唱會的曲目，將從「回憶」為題，傳遞合唱團30年來的感動及關懷。包括在銀色的月光下、教我如何不想他、戀戀北迴線、春風吻上我的臉、城南送別、四月望雨、十八姑娘、You raise me up、茶山情歌等，透過黃友棣、詹宏達、冉天豪、周鑫泉、張舒涵及蔡昱姍等大師親手編曲，呈現多元浪漫音符面貌。
台電合唱團半甲子以來國內外演出經驗豐富，包括2003至2005年台電的「文化列車」14場次巡迴演唱，2004年曾獲得新加坡第八屆國際合唱節比賽金獎總冠軍。
台電表示，今天晚上的演唱會全為公益演出，民眾可透過email或是致電索取，由於票券並沒有劃位，建議有意前往的民眾可以提早到場。1061222