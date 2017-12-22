稱神明託夢 男持假證件騙4座百年神像

（中央社記者劉建邦台北22日電）40歲許姓男子持假身分證分別向南鯤鯓代天府和赤山龍湖巖騙走300多年的4尊神像，因超過申請時間，廟方報警，警方今天逮人。許男遭逮稱，因神明託夢才犯案，訊後依詐欺罪送辦。

刑事局偵七大隊副大隊長吳東文表示，台南市警察局12月初接獲南鯤鯓代天府和赤山龍湖巖廟方報案，指各有2尊神像遭詐騙，包含「開基鹿港池王、開基八三王、騎哮媽、觀世音」，4尊神像分別有320年以上歷史。偵七大隊針對全國矚目案件立即接手偵辦，並透過地方彙整情資內容進行查訪。

經調閱監視器比對，發現住台北市的許男涉案，隨後掌握他的行蹤，今晨前往大同區住處搜索逮人，順利在新北市和桃園市找到4尊神像。全案訊後依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。