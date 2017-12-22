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中央社

稱神明託夢 男持假證件騙4座百年神像

中央社2017/12/22 15:42
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦台北22日電）40歲許姓男子持假身分證分別向南鯤鯓代天府和赤山龍湖巖騙走300多年的4尊神像，因超過申請時間，廟方報警，警方今天逮人。許男遭逮稱，因神明託夢才犯案，訊後依詐欺罪送辦。

刑事局偵七大隊副大隊長吳東文表示，台南市警察局12月初接獲南鯤鯓代天府和赤山龍湖巖廟方報案，指各有2尊神像遭詐騙，包含「開基鹿港池王、開基八三王、騎哮媽、觀世音」，4尊神像分別有320年以上歷史。偵七大隊針對全國矚目案件立即接手偵辦，並透過地方彙整情資內容進行查訪。

經調閱監視器比對，發現住台北市的許男涉案，隨後掌握他的行蹤，今晨前往大同區住處搜索逮人，順利在新北市和桃園市找到4尊神像。全案訊後依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方查出，許男擔任牙科助理和超商大夜班店員。他聲稱在超商上班常會撿到身分證，平時就是神明信眾，因神明有託夢，才會持民眾遺失身分證前往借神像，準備帶回供奉。

廟方得知找回神尊後，非常感謝警方協助。南鯤鯓代天府公關組長陳思妤表示，許男都是依正常流程申請，但2天後卻未請回神像，經查證後才發現身分證是偽造，隨即報警；未來申請流程會更嚴格，包含影像存檔、需有2人擔保等做法。1061222

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