金融資安中心成立　有信心不再遭駭 ？顧立雄這麼說

顧立雄指出，行政院為建構國家資安聯防體系，推動8大關鍵領域建立資安資訊分享機制，「銀行與金融」為其領域之一，金管會正式成立F-ISAC ，除了配合行政院政策外，另一方面是因金融機構面對越來越多全球資安攻擊，如何化被動為主動，全面分析預防系統性風險發生，已為當前金融資安管理的首要課題。

為提升金融體系資安防護能量，金管會設立「金融資安資訊分享與分析中心（ F-ISAC ）」， 22 日舉行揭牌儀式。金管會主委顧立雄強調，資安就是國安，如何化被動為主動，全面分析預防系統性風險發生，為當前金融資安管理的首要課題。至於是否有信心未來不再發生遠東銀行遭駭這類事件？顧立雄強調，付出了很多資源，當然要有信心，但關鍵仍在各金融機構資安防護設備提升及標準作業流程要落實。

為健全金融產業發展，強化資安防護能力，全球主要國家相繼設立金融資安資訊分享與分析機構，如美國有 FS-ISAC 、英國有 CiSP 等資安分享中心。顧立雄認為，金管會 F-ISAC 中心的成立，代表著我國的金融資安邁入一個新的里程碑。

顧立雄說，其實早在去（ 2016 ）年3月，就由證交所先以證券期貨業者為範圍，先行試辦證劵期貨資安分享中心，今年2月幾家證劵商遭受國外駭客 DDoS 攻擊時，馬上發揮功能，協助業者建立對網路下單服務的即時監控，並導入流量清洗機制，也建立遭受攻擊的緊急應變處理程序。

接下來將由財金資訊公司的專業團隊繼續承擔重任。顧立雄表示，中心服務範圍也將擴大涵蓋銀行、保險、證劵期貨、投信投顧等業別的金融機構，並繼續深化 F-ISAC 提供的服務，從國內外蒐集更多資安情資，投入金融資安專業人力作研判分析，以期提供 F-ISAC 會員早期資安預警情資，與金融業者共同建立資安情資分享、聯防與資安防護改善的良性循環。

金管會資訊服務處長蔡福隆也提及，其實金融資安中心 10 月1日就開始運作，初期已有 23 家金融機構申請，先從去年3月證交所試辦的「證券暨期貨周邊單位資安資訊分享平台」會員移轉過來，金管會也會陸續發函給 38 家銀行、產險、壽險、證券商、期貨商、投信投顧加入會員，預估將有 200 多家金融機構都會加入金融資安中心。

至於金融資安中心成立後，金管會是否有信心，遠銀這類遭駭事件不會再發生？顧立雄說，資安就是國安，國家在資安付出很多資源，相信大家也都看得到，「當然要有信心」，台灣資訊人才是世界一等的。

不過，他也提到，防止遭駭事件再發生，關鍵仍是各金融機構資安防護設備提升及標準作業流程要落實，從遠銀遭駭事件來看，有很多地方是為求方便，降低應有的標準作業流程，若如此，即便有再高的設備，也不足以防護標準作業的缺失。

對於金融資安中心成立是否可做到提前預警？顧立雄強調，「這就是我們要努力做到的」，當然也希望金融機構自己做到應有的防護。