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寒流來襲做好防寒措施　減少農作物損失

記者黃玿琮／台中報導2017/12/22 16:11
▲市府農業局提醒果農，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，應留意氣溫狀況妥適防護。（圖／記者黃玿琮攝2017.12.22）
▲市府農業局提醒果農，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，應留意氣溫狀況妥適防護。（圖／記者黃玿琮攝2017.12.22）

據中央氣象局發布氣象資料顯示，24日起大陸冷氣團持續南下，各地氣溫明顯下降，部分地區入夜後可能出現攝氏13度以下的低溫；為避免低溫危害農作物，市府農業局籲請農民做好防寒必要措施，以減少災害損失。

農業局表示，蔬菜及花卉部分，可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網、畦溝灌水或葉面灑水保護，已屆採收期的蔬菜，請及早採收，以減少損失。果樹部分，迎風面可設置防風設施，酌量增施鉀肥，也加強果園灌水、噴霧、覆蓋，並包裹樹幹或果實套袋；受害的花、果應立即疏除，並修剪受寒害枝條與葉片；已達採收期者則可提早採收；此外，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，應留意氣溫狀況妥適防護。

茶樹部分，則可在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網或撒上薄層稻草，地面可敷蓋有機資材，當氣溫下降可能造成霜害時，可利用茶園噴灌設備向樹冠面噴水，以增加茶園空氣濕度，使冷空氣不易進入。

茶樹如遭受寒害，應儘速清除受害褐變或紅變芽葉，以利第二輪新梢重新萌發；此外，枯死枝條宜及時修剪，並加強淺耕除草、疏鬆土壤、提高地溫、增施速效性氮肥，再適當搭配施磷鉀肥，以增強樹勢，或以1﹪尿素稀釋液或其他葉面植物營養液噴施，以加速新芽葉萌發。

農業局已通報各區公所密切注意，若有災情顯現，請農民主動通報轄區公所，市府將依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕。

關鍵字寒流寒害防寒冷氣團
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