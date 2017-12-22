修復玉山圓峰山屋太陽能系統 供基本照明

玉管處副處長林文和今天說，辦理玉山園區正射影像、立體建模案、南二段北段及周邊區域航空傾斜攝影、圖資調查及管理系統維護更新，建構園區3D圖資經營管理平台，另外，辦理原住民保留地土地使用檢討與調整暨塔塔加遊憩區範圍調整與經營策略先期規劃。

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）為提升登山服務，玉山國家公園管理處運用志工以人力搬運，模組化修復圓峰山屋的太陽能光電系統，供山屋內部基本照明。

林文和表示，辦理解說及保育志工培訓，共27名實習保育志工、33名實習解說志工成為新血，並鼓勵同仁與志工取得環境教育認證，也到學校或環教場域進行環境教育課程，及為青少年辦理「玉山行」活動，還有出版「黑熊的米亞桑」繪本，傳達保育台灣黑熊理念。

林文和說，與園區及周邊原住民部落發展夥伴關係，民國101年起輔導原住民部落轉型生態農業，東埔部落已有8名農民、面積5.94公頃取得有機認證，梅山部落則有8人、23.85公頃取得有機認證，及發展「玉山瓦拉米」有機品牌，12人參與、17公頃農地通過驗證。

林文和表示，今年完成多項步道及牌示更新維護，如東埔-觀高-八通關登山步道指示牌更新、塔塔加鞍部-玉山主峰群步道設施維護工程，還有修復圓峰山屋太陽能系統、維護玉山主峰線生態廁所、更新園區登山步道導覽圖集、官網建置電子地圖、更新避難山屋坐標牌示資訊、辦理八通關越嶺步道安全評估暨規劃。

林文和指出，因應氣候變遷議題，持續辦理玉山主峰線沿線高山植物開花物候譜，及指標物種杜鵑物候監測，拍攝縮時影片，盼了解氣候變遷對高山植物的可能影響，並完成玉山主峰地質構造介紹短片，還有拍攝布農歲時祭儀影片，預計明年發表。1061222