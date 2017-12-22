憶太平輪船難亡父 球評張昭雄難忘1/27

隨著國共內戰時局轉變，大陸民眾紛紛逃難到台灣，1949年1月27日，客輪「太平輪」從上海開往基隆的途中，在舟山群島海域攔腰撞上貨輪「建元輪」，包含張昭雄的父親張生在內，共逾1000人罹難，為紀念這段歷史，1951年在基隆港東16碼頭海軍基隆後勤支援指揮部圍牆內豎立「太平輪遇難旅客紀念碑」。

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）原設在中濱營區內的「太平輪遇難旅客紀念碑」日前拆除圍牆，家屬未來可自由前往憑弔，罹難者家屬、前資深球評張昭雄說，歷史記憶雖已逐漸淡忘，但絕對不會忘記1月27日這天。

張昭雄說，全家一家7口民國36年從廣州舉遷來到台灣，定居在台北市大稻埕一帶，父親張生因在經商，在兩岸從事大盤買賣，為結束中國大陸的事業而回到上海。

張昭雄回憶，過年前夕收到電報，父親提到要搭飛機返台與家人團聚，由於時局混亂，不知何故父親被拉下機，只好改搭太平輪，根據國家發展委員會檔案管理局史料記載，由於當天正值小年夜，黃浦江頭湧入人潮，民眾紛紛搶搭年關前最後一班開往基隆的航班，即使船票已售完，仍有旅客不放棄透過其他管道登船，原定下午2時開船的太平輪，延遲2個多小時才啟航。

張昭雄說，太平輪原定隔天傍晚抵達基隆港，當年僅10多歲的他，欣喜之餘還在巷口等待父親歸來，直到晚間8時仍不見蹤影，不久後從船公司得知撞船消息全家難以置信，由於父親曾被海盜挾持半年，他心想「是不是又被海盜抓了」。

他說，過兩天後確認發生船難，父親一去不回，就此天人永隔，享年49歲，從此以後「我對數字49有點忌諱，好像很不吉利。」

談及太平輪船難，80歲的張昭雄雖已逐漸淡忘這段歷史記憶，但他說，「1月27日絕對不會忘記」，更滿懷感激，感謝基隆市長林右昌及文化部長鄭麗君大力協助，未來終於可以自由前往紀念碑悼念，中國大陸的罹難者家屬也能不受軍方限制來台祭拜。

對於拆除圍牆，「太平輪一九四九：航向台灣的故事」作者張典婉說，「好多人都走了，不在了」，盼未來有更多人注重歷史，無論是太平輪事件，或其他台灣發生的歷史事件，都要一再被看見、提醒。

基隆市府文化局副局長李添慶表示，圍牆退縮及美化工程花費約新台幣300萬元，預計明年1月15日前完工，未來紀念碑前方會有祭拜平台，與營區交界處也會施作簡易圍牆區隔。1061222