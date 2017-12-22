南韓新高鐵開通 沿線可達冬運競賽場地

（中央社首爾22日綜合外電報導）一列藍白相間的高鐵列車今天駛出首爾站，車身印有虎和熊圖樣，牠們是2018年冬季奧運會和帕運會的吉祥物。這條高鐵沿線能抵達冬運賽事場地，今天起對外開放。

法新社報導，這條高鐵是南韓高鐵系統網KTX的一部分，將大幅節省交通時間，可於1小時20分內從首爾抵達平昌（Pyeongchang）冬運的雪上競賽場地津富（Jinbu），也只需再多花上16分鐘，就能到達東岸的冰上競賽場地江陵市（Gangneung）。

冬運（Winter Olympics）和冬季帕運（WinterParalympics）舉辦期間，這路總長278公里的鐵路每天將有51班列車行駛，從首爾西南方的仁川（Incheon）機場出發，總載客量達2萬910人。