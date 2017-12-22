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電動機車專屬號牌　等待民眾前往競標

記者許薰方／高雄報導2017/12/22 16:15
▲旗山監理站楊財惠站長表示，有意競標者請先至戶政機關申請自然人憑證並自行上監理服務網登錄成會員後，始得參與競標。（圖／記者許薰方攝 , 2017.12.22）
▲旗山監理站楊財惠站長表示，有意競標者請先至戶政機關申請自然人憑證並自行上監理服務網登錄成會員後，始得參與競標。（圖／記者許薰方攝 , 2017.12.22）

為配合政府智慧電動機車產業推動規畫及執行，自107年1月1日起，以電能為動力之機車，改核發專屬號牌，今年領牌之電動機車，原號牌仍可續用，車主若想更換為電動機車專屬號牌，依規定繳交號牌規費。

高雄區監理所106年12月22日上午8時至12月26日上午8時止，於監理服務網辦理新式編碼「電動普通輕型機車」號牌「EWF-0001~9999」、新式編碼「電動普通重型機車」號牌「EMN-0001~9999」，新式編碼「電動大型重型機車」號牌「EMB-2501~2800」，以及新式編碼「電動550 c.c.以上大型重型機車」號牌「EMA-0801~0900」公開競標作業。

旗山監理站楊財惠站長表示，有意競標者請先至戶政機關申請自然人憑證並自行上監理服務網(網址：https://www.mvdis.gov.tw/)登錄成會員後，始得參與競標。另有關投標須知競標方式等請參考該網站選號標牌之「標牌公告」。 

「電動普通輕型機車」、「電動普通重型機車」競標牌照號碼依級別與底價金額分為：第1級招標底價新台幣3千元，電動普通輕型機車代碼「EWF」及電動普通重型機車代碼「EMN」：1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999。

第2級招標底價新台幣2千元，電動普通輕型機車代碼「EWF」及電動普通重型機車代碼「EMN」：1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、6677、6688、6699、7788、7799、8899、5678、6789。

第3級招標底價新台幣2千元，除第1、2級號牌外，由車主於前揭號牌號碼區間內自選之號碼謂第3級。 「電動大型重型機車」「EMB-2501~2800」，以及「電動550 c.c.以上大型重型機車」號牌「EMA-0801~0900」，依代碼區間，本次競標僅有第3級，招標底價新台幣3千元。 

得標號牌應於競標截止時起24小時內，以自然人憑証自行進入監理服務網進行轉帳繳費，其他繳費方式一律視同未繳費。至於領牌時間，於107年1月2號起，檢具轉帳證明單及車輛相關資料，始得辦理「電動」機車領牌手續。

高雄區監理所亦提醒參與號牌競標之車主，比次公告招標為以「電能」為能源之新式編碼機車號牌，請於競標號碼前詳實確認領牌車輛能源形式，若車輛能源種類非電能者，不適用此次號牌招標。

關鍵字電動機車高雄區監理所競標
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