電動機車專屬號牌　等待民眾前往競標

高雄區監理所106年12月22日上午8時至12月26日上午8時止，於監理服務網辦理新式編碼「電動普通輕型機車」號牌「EWF-0001~9999」、新式編碼「電動普通重型機車」號牌「EMN-0001~9999」，新式編碼「電動大型重型機車」號牌「EMB-2501~2800」，以及新式編碼「電動550 c.c.以上大型重型機車」號牌「EMA-0801~0900」公開競標作業。

為配合政府智慧電動機車產業推動規畫及執行，自107年1月1日起，以電能為動力之機車，改核發專屬號牌，今年領牌之電動機車，原號牌仍可續用，車主若想更換為電動機車專屬號牌，依規定繳交號牌規費。

旗山監理站楊財惠站長表示，有意競標者請先至戶政機關申請自然人憑證並自行上監理服務網(網址：https://www.mvdis.gov.tw/)登錄成會員後，始得參與競標。另有關投標須知競標方式等請參考該網站選號標牌之「標牌公告」。

「電動普通輕型機車」、「電動普通重型機車」競標牌照號碼依級別與底價金額分為：第1級招標底價新台幣3千元，電動普通輕型機車代碼「EWF」及電動普通重型機車代碼「EMN」：1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999。

第2級招標底價新台幣2千元，電動普通輕型機車代碼「EWF」及電動普通重型機車代碼「EMN」：1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、6677、6688、6699、7788、7799、8899、5678、6789。

第3級招標底價新台幣2千元，除第1、2級號牌外，由車主於前揭號牌號碼區間內自選之號碼謂第3級。 「電動大型重型機車」「EMB-2501~2800」，以及「電動550 c.c.以上大型重型機車」號牌「EMA-0801~0900」，依代碼區間，本次競標僅有第3級，招標底價新台幣3千元。

得標號牌應於競標截止時起24小時內，以自然人憑証自行進入監理服務網進行轉帳繳費，其他繳費方式一律視同未繳費。至於領牌時間，於107年1月2號起，檢具轉帳證明單及車輛相關資料，始得辦理「電動」機車領牌手續。

高雄區監理所亦提醒參與號牌競標之車主，比次公告招標為以「電能」為能源之新式編碼機車號牌，請於競標號碼前詳實確認領牌車輛能源形式，若車輛能源種類非電能者，不適用此次號牌招標。