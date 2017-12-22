孫怡辣曬黑Bra耍性感　「奢華聖誕願望」孫瑩瑩也讚好

時尚名媛孫怡與孫瑩瑩今（22）日為「TOM FORD」全新形象概念店站台，其中孫怡僅穿黑bra搭配黑色薄紗長袖上衣，看起來十分神祕性感，成為全場焦點。問及聖誕節兩人有什麼計畫？孫怡笑說：「就是在家補眠，最想收到一個百分之百被贊助的假期，去任何一個有漂亮海灘的地方都可以。」如此「奢華」的願望，讓一旁的孫瑩瑩笑說：「誰不想啊，我也很想啊！」
孫怡兼具率性及成熟魅力，表示平時很少化妝，如果要出門就僅畫眉毛、腮紅，遇上正式場合就會擦大紅色口紅，誇讚TOM FORD唇彩即便喝到掛，都可以維持完美色調，根本就是此生最愛。孫瑩瑩透露是因為老公的關係，才知道這牌子，每次一抹香水，就會一直被問：「哪一家的？」此時孫怡也認證，「我之前去住她家，她換睡衣都很香。」
▲孫瑩瑩（右）、孫怡（左）出席彩妝品牌開幕活動。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.22）
問及孫怡在使用喜歡的香水時，會如何搭配服裝？她秒答：「不要穿！」更透露自己有時候在家就會這樣做，逗趣回答讓眾人噴笑。除此之外，孫怡也說平時靠健身、控制飲食來維持好身材，表示自己是容易水腫的體質，會靠喝熱檸檬水迅速消腫。
談及聖誕節，孫瑩瑩也說平時與老公會有小情趣，兩人會先一起去做SPA再去比較浪漫的餐廳用餐，最後還會稍微布置一下要入住的飯店，幸福之情溢於言表。問及老公最喜歡她哪種妝容？孫瑩瑩立馬嬌嗔：「他應該沒有不喜歡的吧！」閃度破表。
▲孫瑩瑩（右）、孫怡（左）出席彩妝品牌開幕活動。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.22）
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