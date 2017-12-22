孫怡辣曬黑Bra耍性感　「奢華聖誕願望」孫瑩瑩也讚好

時尚名媛孫怡與孫瑩瑩今（22）日為「TOM FORD」全新形象概念店站台，其中孫怡僅穿黑bra搭配黑色薄紗長袖上衣，看起來十分神祕性感，成為全場焦點。問及聖誕節兩人有什麼計畫？孫怡笑說：「就是在家補眠，最想收到一個百分之百被贊助的假期，去任何一個有漂亮海灘的地方都可以。」如此「奢華」的願望，讓一旁的孫瑩瑩笑說：「誰不想啊，我也很想啊！」

孫怡兼具率性及成熟魅力，表示平時很少化妝，如果要出門就僅畫眉毛、腮紅，遇上正式場合就會擦大紅色口紅，誇讚TOM FORD唇彩即便喝到掛，都可以維持完美色調，根本就是此生最愛。孫瑩瑩透露是因為老公的關係，才知道這牌子，每次一抹香水，就會一直被問：「哪一家的？」此時孫怡也認證，「我之前去住她家，她換睡衣都很香。」