完成出售股權予新光三越　大魯閣改善財務布局階段事業

大魯閣實業今（22）日完成出售大魯閣開發股權轉讓予新光三越。新光三越正式接手經營高雄草衙道購物中心之後，大魯閣仍然負責鈴鹿賽道樂園、棒壘球打擊場及遊戲愛樂園等運動休閒主力店的經營，共同努力將草衙道經營成為南台灣地標。大魯閣也指出雙方正積極討論大魯閣所屬的運動休閒項目與新光三越未來在台灣與大陸商場的合作。

大魯閣表示，完成出售67%大魯閣開發股權給新光三越後，大魯閣實業對大魯閣開發之持股降至15%，未來大魯閣實業可大幅降低負債以及降低背書保證金額新台幣34億元，大幅改善財務結構。總經理王盈之指出，公司將與集團旗下各事業群專業經理人共同合作，積極布局下一個階段的事業，持續推動大魯閣集團的成長。