完成出售股權予新光三越　大魯閣改善財務布局階段事業

大魯閣實業今（22）日完成出售大魯閣開發股權轉讓予新光三越。新光三越正式接手經營高雄草衙道購物中心之後，大魯閣仍然負責鈴鹿賽道樂園、棒壘球打擊場及遊戲愛樂園等運動休閒主力店的經營，共同努力將草衙道經營成為南台灣地標。大魯閣也指出雙方正積極討論大魯閣所屬的運動休閒項目與新光三越未來在台灣與大陸商場的合作。
大魯閣表示，完成出售67%大魯閣開發股權給新光三越後，大魯閣實業對大魯閣開發之持股降至15%，未來大魯閣實業可大幅降低負債以及降低背書保證金額新台幣34億元，大幅改善財務結構。總經理王盈之指出，公司將與集團旗下各事業群專業經理人共同合作，積極布局下一個階段的事業，持續推動大魯閣集團的成長。
今年大魯閣實業7月10日宣布，啟動與新光三越百貨指標性策略合作案，並簽訂合作意向書，將高雄草衙道購物中心6成股權轉讓予新光三越，金額約11.7億元，兩家公司將共同跨足體驗型購物中心營運領域。
之前大魯閣總經理謝國棟表示，新光三越為國內百貨業龍頭，具備強大的招商與商場運營能力，而高雄草衙道為兩岸體驗型購物中心的指標性品牌，希望藉此合作案導入新光三越的優勢資源，大幅降低草衙道的營運成本，提升獲利能力，讓草衙道成為南台灣的新地標。