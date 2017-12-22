升官傳言有誤　胡錦濤子胡海峰留任嘉興

（中央社台北22日電）原本被外界認為已升任浙江省台州市委書記的前中國國家主席胡錦濤之子胡海峰，在近期中共浙江地市的人事調整令出後，胡海峰「官升半級」的傳言落空。
香港明報14日報導，浙江省嘉興市委副書記、市長胡海峰，近日調任浙江省台州市委書記，官升半級。但當時嘉興市政府官網的市委領導幹部介紹仍有胡海峰。
直到寧波晚報21日引述浙江省委組織部發布官員任前公示通告，寧波市委副書記、政法委書記陳奕君擬任台州市委書記。胡海峰的名字沒有出現在這份通告上，「官升半級」的傳言確定只是傳言。
今年51歲的陳奕君是寧波人，前台州市委書記王昌榮，則已出任浙江省委常委、政法委書記，躋身副省級。
胡海峰今年47歲，他的父親、也是前中共總書記與中國國家主席胡錦濤於2012年卸任，胡海峰隔年步入政壇，2013年5月，出任嘉興市常委、副書記（掛職）。
2013年8月，任嘉興市委黨校校長。2014年3月，任嘉興市委副書記，兼任嘉興市委政法委書記。2016年3月，任嘉興市委副書記、副市長、代理市長。2017年4月，連任市長。
胡海峰作風相當低調。因為浙江曾是中共中央總書記習近平主政多年的地方，胡海峰被安排從浙江出發，政壇均認為他受到習近平的栽培提拔。
不過，也有觀察人士認為，由於胡海峰的背景，聚光燈之下的他快速冒升並非好事。雖然這次沒有調升，但1970年後出生的胡海峰仍年輕，更可能是會按部就班，夯實執政履歷再進一步提拔。1061222