升官傳言有誤　胡錦濤子胡海峰留任嘉興

（中央社台北22日電）原本被外界認為已升任浙江省台州市委書記的前中國國家主席胡錦濤之子胡海峰，在近期中共浙江地市的人事調整令出後，胡海峰「官升半級」的傳言落空。

香港明報14日報導，浙江省嘉興市委副書記、市長胡海峰，近日調任浙江省台州市委書記，官升半級。但當時嘉興市政府官網的市委領導幹部介紹仍有胡海峰。

直到寧波晚報21日引述浙江省委組織部發布官員任前公示通告，寧波市委副書記、政法委書記陳奕君擬任台州市委書記。胡海峰的名字沒有出現在這份通告上，「官升半級」的傳言確定只是傳言。