傅達仁命危急救回神 仍盼示範安樂死

（中央社記者龍柏安台北22日電）罹患胰臟癌末期的前體育主播傅達仁，今天在臉書上發文，透露自己面臨與死神拔河的危急情況，所幸最後救回一命，他也感謝主賜他時間，讓他有機會替台灣的安樂死做首例示範。
癌末的傅達仁日前上書總統府，希望以自己做台灣安樂死的首例，致力催生台灣安樂死合法化，他並成為安樂死機構「尊嚴」會員，最後因捨不得家人所以才臨時喊卡。
近日傅達仁病情一度惡化，讓他嚐到「生不如死的巨痛」，他使用到瑞士前備用的強烈嗎啡止痛貼片，但因天氣太冷，過敏體質無法承受，第2天甚至連吐5小袋綠色膽液。
後來傅達仁全身抽搐，家人都準備好辦後事，沒想到在施打電解質鈉鉀離子後，歷經14小時與死神拔河後，他順利甦醒恢復神智，他也在臉書上讚嘆：「復活了！神蹟！」而他在生死交關之際，好友雷倩在為他禱告時，也透露12月14日至16日是猶太「光明節」復活日子。
傅達仁除感謝神讓他繼續活著，也相信神留著他，一定是還有工作還沒完成，接下來的任務就是「繼續完成解救台灣絕症自願者的大痛苦」。最後他也透露，一度以為花半年和巨款換來的瑞士安樂死綠燈來不及趕去使用了，好在經由急救後，讓他還有時間，也有機會做示範。1061222