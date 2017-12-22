傅達仁命危急救回神 仍盼示範安樂死

（中央社記者龍柏安台北22日電）罹患胰臟癌末期的前體育主播傅達仁，今天在臉書上發文，透露自己面臨與死神拔河的危急情況，所幸最後救回一命，他也感謝主賜他時間，讓他有機會替台灣的安樂死做首例示範。

癌末的傅達仁日前上書總統府，希望以自己做台灣安樂死的首例，致力催生台灣安樂死合法化，他並成為安樂死機構「尊嚴」會員，最後因捨不得家人所以才臨時喊卡。

近日傅達仁病情一度惡化，讓他嚐到「生不如死的巨痛」，他使用到瑞士前備用的強烈嗎啡止痛貼片，但因天氣太冷，過敏體質無法承受，第2天甚至連吐5小袋綠色膽液。