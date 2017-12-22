不急著升息？這國貨幣估計明年亞洲吊車尾

據《彭博社》報導，還沉浸在菲律賓披索漲勢觸及 6 個月新高的投資人當心了，因為該貨幣明年表現被預估為亞洲最糟。

調查平均預估，披索 2018 年底將自目前水平下滑 1.5% 至 51 披索兌 1 美元，最看空估計將下滑至 56 披索兌 1 美元。市場策略師與基金經理人表示，隨著菲律賓經常帳赤字擴大，且央行過慢將利率自歷史低位上調，披索價值也因此被削弱。

BDO Unibank Inc. 首席市場策略師 Jonathan Ravelas 指出，「披索表現仍脆弱，隨著經濟活動增加刺激資本設備與消費商品需求，披索的外部支付地位可能進一步後退。」他預估披索明年底將下跌至 52 披索兌 1 美元。