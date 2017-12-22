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屏縣打造流星家園　潘孟安為街友盛上湯圓

記者陳宗傑／屏東報導2017/12/22 16:35
▲潘孟安縣長現場為街友們盛上一碗熱呼呼的湯圓。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.22）
▲潘孟安縣長現場為街友們盛上一碗熱呼呼的湯圓。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.22）

屏東縣政府委託金鳳凰緊急救助協會辦理遊民業務，結合冬至時節與家園整修完成，今(22)日辦理落成慶祝活動與街友一起同慶，由潘孟安縣長為家園揭牌，現場為街友們盛上一碗熱呼呼的湯圓，並安排義剪、義診、就業諮詢、美食享用、發放禦寒物資及生活用品，讓街友們可以獲得身心靈的滿足，感受來自社會的溫暖。


▲遊民收容所落成由潘孟安縣長為家園揭牌與街友一起同慶。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.22）

縣長潘孟安表示，縣府利用原為警察局老舊宿舍規劃作為遊民收容所，並提供街友收容、餐食、沐浴、輔導就業等服務。在服務過程中，考量無障礙需求及設施老舊問題，經過一番整修，新的流星家園提供街友們更為友善及安全的居住環境。


▲新的流星家園提供街友們更為友善及安全的居住環境。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.22）


▲新的流星家園提供街友們更為友善及安全的居住環境。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.22）

社會處指出，現場連結勞工處、屏東醫院及髮廊工作室，提供就業資訊、義剪及義診服務，以及烹煮佳餚、湯圓宴請街友，除了生活物資外，還提供保暖衣物、暖暖包、毛襪等禦寒物品供街友使用，讓街友感受到家的溫暖、社會的關懷，以嶄新的面貌，乾淨歡喜迎接新的一年。


▲屏東醫院志工義診服務。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.22）

關鍵字金鳳凰街友流星家園潘孟安湯圓遊民收容所
大埤低窪村落農排水路　急待改善有想法就有辦法　楊長鉿創意治學

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