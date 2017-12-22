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中央社

智慧菊島App與機器人 暢遊美麗菊島

中央社2017/12/22 16:25
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社澎湖縣22日電）到澎湖觀光旅遊，只要有「智慧菊島App」，一手完全搞定，並有機器人協助，就可快樂的暢遊美麗菊島。

經濟部工業局與澎湖縣政府推動「菊島低碳4G智慧交通創新旅遊」服務，今天由工業局主任秘書陳佩利、澎湖副縣長林皆興等人共同舉行記者會，同時啟動菊島智慧App寬頻，打造菊島全新低碳智慧的旅遊體驗。

日本HATAPRO株式會社代表伊澤諒太昨天在經理中野優太郎陪同下，也致贈澎湖5個人工智慧實習機器人，未來將全面置放在各遊客中心，提供中外遊客觀光旅遊、景點推薦及各式活動資訊等，同時為明年世界美麗海灣年會暖身。

澎湖副縣長林皆興表示，澎湖在工業局的協助下，今天「菊島低碳4G智慧交通創新旅遊」服務正式啟動，未來到澎湖觀光旅遊，等於是一位行動導遊，只要透過「智慧菊島App」，可即時了解交通資訊、地方名勝景點、360環景導覽、特產、遊程規畫和共享租賃電動機車等等資訊，就可一手完全搞定，非常便利。

今天現場並提供最高級的電動機車試乘，非常平穩舒適，未來可順利的往返澎湖本島間。

林皆興同時也表示，日本HATAPRO株式會社贈送5個貌似貓頭鷹人工智慧機器人，作為人工智慧示範場域，具有人臉辨識及學習功能，目前只會說日文，未來會增加中文和英文，明年世界美麗海灣年會時，就可大顯身手來表現一番，為各國人士提供貼心服務與互動。1061222

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