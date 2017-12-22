智慧菊島App與機器人 暢遊美麗菊島

（中央社澎湖縣22日電）到澎湖觀光旅遊，只要有「智慧菊島App」，一手完全搞定，並有機器人協助，就可快樂的暢遊美麗菊島。

經濟部工業局與澎湖縣政府推動「菊島低碳4G智慧交通創新旅遊」服務，今天由工業局主任秘書陳佩利、澎湖副縣長林皆興等人共同舉行記者會，同時啟動菊島智慧App寬頻，打造菊島全新低碳智慧的旅遊體驗。

日本HATAPRO株式會社代表伊澤諒太昨天在經理中野優太郎陪同下，也致贈澎湖5個人工智慧實習機器人，未來將全面置放在各遊客中心，提供中外遊客觀光旅遊、景點推薦及各式活動資訊等，同時為明年世界美麗海灣年會暖身。